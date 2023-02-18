Болельщики в Иране развернули флаг Украины во время матча с питерским "Зенитом" (видео)

Это был первый матч в истории питерского клуба, сыгранный в Иране. "Зенит", как и другие российские команды, не участвует в еврокубках после вторжения ВС РФ в Украину, потому руководство "сине-бело-голубых" ищет спарринг-партнеров на Ближнем Востоке.

Related video

Во время товарищеского матча между петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом", который состоялся в городе Исфахан, группа местных болельщиков вывесила флаг Украины. Видео инцидента на матче накануне, 17 февраля, опубликовано в Twitter Iran International English.

Украинские цвета принесли хозяевам удачу. "Зенит", отстраненный от еврокубков, как, впрочем, и другие футбольные клубы РФ, уступил иранцам со счетом 2:0.

Это был первый матч на иранской земле в истории сильнейшего клуба России последних лет и в прошлом регулярного участника европейских клубных турниров.

Во время визита в Иран генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и генеральный менеджер иранского клуба Мохаммадреза Сакет подписали меморандум о сотрудничестве.

[ + – ] Представители иранского и российского клубов

Договоренности между клубами действуют с апреля 2021 года, тогда стороны заключили двухлетний контракт, предусматривающий обмен опытом в сфере обучения и медицины. Тренеры "Газпром-академии" ездят на работу в клуб "Сепахан", в свою очередь, "Зенит" принимает иранских специалистов.

Юношеский состав "Сепахана" также участвовал в мемориальном турнире им. Владимира Казачонка.

Обновленное соглашение предполагает участие академии "Сепахана" в молодежном "Кубке дружбы", товарищеские матчи между женскими командами, а также сотрудничество в юридической и маркетинговой отраслях.

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Ренн" в первом матче за выход в 1/8 Лиги Европы и отправляется в одноименный французский город с зыбким преимуществом в один мяч. Судьба противостояния решится на поле соперника в четверг, 23 февраля.

Ранее Фокус сообщал, что представители футбольного клуба "Минай" рассказали о драке с россиянами в Турции. Спикер ужгородского клуба отметил, что именно российские футболисты спровоцировали конфликт.