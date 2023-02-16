Некомфортное преимущество: "Шахтер" обыграл "Ренн" в Лиге Европы (видео голов)

"Горняки" удержали победный счет в первом своем матче в 2023 году. Но победитель противостояния в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы определится во втором матче во Франции.

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В четверг, 16 февраля, на стадионе "Войска Польского" в Варшаве состоялся первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между украинским "Шахтером" и французским "Ренном". "Горняки", несмотря отсутствие игровой практики, переиграли соперника.

На 11-й минуте левый защитник "Шахтера" Богдан Михайличенко оказался на ударной позиции в штрафной гостей, первый удар голкипер парировал, но мяч отлетел к Дмитрию Крыскиву, который и открыл счет.

[ + – ] Дмитрий Крыскив открыл счет

"Ренн" отвечал опасными позиционными розыгрышами и стандартами. В одном из эпизодов французы едва не воспользовался ошибками в центре обороны хозяев. Валерий Бондарь отдал неудобный пасс на Артема Бондаренко, тот попытался перевести мяч вратарю, — и, по сути, вывел 11 номера гостей Токо-Экамби тет-а-тет с голкипером Трубиным, который выручил команду.

В концовке первого тайма "Шахтер" забил "гол в раздевалку" и увеличил отрыв в счете. Бондаренко реализовал пенальти за фол на Ефиме Конопле в штрафной площади "Ренна". Полузащитник "горняков", пусть и не без везения, но пробил с точки опытного французского кипера Стива Манданда.

В начале второго тайма полузащитник "Шахтера" Александр Зубков мог доводить счет до разгромного, но промахнулся, а на 59-й минуте после розыгрыша углового Токо-Экамби замкнул подачу с фланга и сократил отставание.

[ + – ] Французы отквитали один мяч

[ + – ] Розыгрыш углового французов, приведший к голу в ворота Анатолия Трубина

За несколько минут до конца встречи между футболистами разгорелась перепалка, после того, как Богдан Михайличенко остановил нападающего запрещенным приемом. Как итог, нежелательная желтая карточка.

"Горняки" сделали определенный задел перед ответным матчем в Ренне, но хватил ли этого для прохода в 1/8 финала — вопрос остается открытым.

[ + – ] "Шахтер" добился итоговой победы, 2:1

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