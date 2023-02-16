Некомфортна перевага: "Шахтар" обіграв "Ренн" у Лізі Європи (відео)

"Гірники" утримали переможний рахунок у першому своєму матчі у 2023 році. Але переможець протистояння у боротьбі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи визначиться у другому матчі у Франції.

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У четвер, 16 лютого, на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві відбувся перший стиковий матч за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи між українським "Шахтарем" та французьким "Ренном". "Гірники", попри відсутність ігрової практики, переграли суперника.

На 11-й хвилині лівий захисник "Шахтаря" Богдан Михайліченко опинився на ударній позиції у штрафному майданчику гостей, перший удар голкіпер відбив, але м'яч відлетів до Дмитра Крискова, який і відкрив рахунок.

[ + – ] Дмитро Крисків відкрив рахунок

"Ренн" відповідав небезпечними позиційними розіграшами та стандартами. В одному з епізодів французи мало не скористалися помилками у центрі оборони господарів. Валерій Бондар віддав незручний пас на Артема Бондаренка, який спробував перевести м'яч воротареві — і, по суті, вивів 11 номери гостей Токо Екамбі тет-а-тет з голкіпером Трубіним, який врятував команду.

Наприкінці першого тайму "Шахтар" забив "гол у роздягальню" та збільшив відрив у рахунку. Бондаренко реалізував пенальті за фол на Юхимі Коноплі у штрафному майданчику "Ренна". Півзахисник "гірників", хай і не без везіння, але пробив із точки досвідченого французького кіпера Стіва Манданда.

На початку другого тайму півзахисник "Шахтаря" Олександр Зубков міг доводити рахунок до розгромного, але схибив, а на 59-й хвилині після розіграшу кутового Токо Екамбі замкнув подачу з флангу і скоротив відставання.

[ + – ] Французи відіграли один м'яч

[ + – ] Розіграш кутового французів, який привів до голу у ворота Анатолія Трубіна

За кілька хвилин до кінця зустрічі між футболістами розгорілася суперечка після того, як Богдан Михайліченко зупинив нападника забороненим прийомом. Як наслідок, небажана жовта картка.

"Гірники" зробили певний заділ перед матчем у відповідь у Ренні, але чи вистачило цього для проходу в 1/8 фіналу — питання залишається відкритим.

[ + – ] "Шахтар" здобув підсумкову перемогу, 2:1

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