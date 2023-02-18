Вболівальники в Ірані розгорнули прапор України під час матчу із пітерським "Зенітом" (відео)
Це був перший матч в історії пітерського клубу, зіграний в Ірані. "Зеніт", як і інші російські команди, не бере участі в єврокубках після вторгнення ЗС РФ до України, тому керівництво "синьо-біло-блакитних" шукає спаринг-партнерів на Близькому сході.
Під час товариського матчу між петербурзьким "Зенітом" та іранським "Сепаханом", який відбувся у місті Ісфахан, група місцевих уболівальників вивісила прапор України. Відео інциденту на матчі напередодні, 17 лютого, опубліковано у Twitter Iran International English.
Українські кольори принесли господарям успіх. "Зеніт", відсторонений від єврокубків, як, зрештою, й інші футбольні клуби РФ, поступився іранцям з рахунком 2:0.
Це був перший матч на іранській землі в історії найсильнішого клубу Росії останніх років та у минулому регулярного учасника європейських клубних турнірів.
Під час візиту до Ірану генеральний директор "Зеніту" Олександр Медведєв та генеральний менеджер іранського клубу Мохаммадреза Сакет підписали меморандум про співпрацю.
Домовленості між клубами діють із квітня 2021 року, тоді сторони уклали дворічний контракт, який передбачає обмін досвідом у сфері навчання та медицини. Тренери "Газпром-академії" їздять на роботу до клубу "Сепахан", зі свого боку, "Зеніт" приймає іранських фахівців.
Юнацький склад "Сепахана" також брав участь у меморіальному турнірі ім. Володимира Козаченка.
Оновлена угода передбачає участь академії "Сепахана" у молодіжному "Кубку дружби", товариські матчі між жіночими командами, а також співпрацю в юридичній та маркетинговій галузях.
Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Ренн" у першому матчі за вихід до 1/8 Ліги Європи і вирушає до однойменного французького міста з хибною перевагою в один м'яч. Доля протистояння вирішиться на полі суперника у четвер, 23 лютого.
Раніше Фокус повідомляв, що представники футбольного клубу "Минай" розповіли про бійку з росіянами в Туреччині. Речник ужгородського клубу зазначив, що саме російські футболісти спровокували конфлікт.