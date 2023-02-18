Вболівальники в Ірані розгорнули прапор України під час матчу із пітерським "Зенітом" (відео)

Це був перший матч в історії пітерського клубу, зіграний в Ірані. "Зеніт", як і інші російські команди, не бере участі в єврокубках після вторгнення ЗС РФ до України, тому керівництво "синьо-біло-блакитних" шукає спаринг-партнерів на Близькому сході.

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Під час товариського матчу між петербурзьким "Зенітом" та іранським "Сепаханом", який відбувся у місті Ісфахан, група місцевих уболівальників вивісила прапор України. Відео інциденту на матчі напередодні, 17 лютого, опубліковано у Twitter Iran International English.

Українські кольори принесли господарям успіх. "Зеніт", відсторонений від єврокубків, як, зрештою, й інші футбольні клуби РФ, поступився іранцям з рахунком 2:0.

Це був перший матч на іранській землі в історії найсильнішого клубу Росії останніх років та у минулому регулярного учасника європейських клубних турнірів.

Під час візиту до Ірану генеральний директор "Зеніту" Олександр Медведєв та генеральний менеджер іранського клубу Мохаммадреза Сакет підписали меморандум про співпрацю.

[ + – ] Представники іранського та російського клубів

Домовленості між клубами діють із квітня 2021 року, тоді сторони уклали дворічний контракт, який передбачає обмін досвідом у сфері навчання та медицини. Тренери "Газпром-академії" їздять на роботу до клубу "Сепахан", зі свого боку, "Зеніт" приймає іранських фахівців.

Юнацький склад "Сепахана" також брав участь у меморіальному турнірі ім. Володимира Козаченка.

Оновлена угода передбачає участь академії "Сепахана" у молодіжному "Кубку дружби", товариські матчі між жіночими командами, а також співпрацю в юридичній та маркетинговій галузях.

Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Ренн" у першому матчі за вихід до 1/8 Ліги Європи і вирушає до однойменного французького міста з хибною перевагою в один м'яч. Доля протистояння вирішиться на полі суперника у четвер, 23 лютого.

Раніше Фокус повідомляв, що представники футбольного клубу "Минай" розповіли про бійку з росіянами в Туреччині. Речник ужгородського клубу зазначив, що саме російські футболісти спровокували конфлікт.