"Шахтер" в 1/8 Лиги Европы: голкипер Анатолий Трубин стал героем матча с "Ренном"

На последних секундах овертайма "Шахтер" отыгрался в редкой атаке за счет неожиданного рикошета, а драматическая развязка украино-французского противостояния наступила в серии послематчевых пенальти. Голкипер Анатолий Трубин оказался сильнее опытного оппонента Стива Манданда.

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В четверг, 23 февраля, на "Роазон Парке" донецкий "Шахтер" переиграл "Ренн" в ответном матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Горняки" первыми открыли счет, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда Лассины Траоре. Первая половина встречи в целом прошла под диктовку хозяев, футболисты украинского чемпиона заметно нервничали. Французы, в свою очередь, больше владели мячом, процентное соотношение: 60% к 40%. Нанесли больше ударов в створ — на счету Анатолия Трубина четыре сейва. Тогда как опытному голкиперу "красно-черных" Стиву Манданда только раз пришлось вступать в игру. Более того, "горняки" и больше фолили, статистика нарушений тоже не в их пользу: 7 к 1.

Хозяева открыли счет во втором тайме на 52-й минуте, в показательной контратаке. Георгий Судаков и Богдан Михайличенко пыталась ценой нарушения остановить прорыв плеймейкера "Ренна" Жереми Доку, но техничный игрок ушел от опеки и отдал пасс на свободного партнера, который катнул на нападающего Токо-Экамби, завершившего комбинацию ударом в ближний угол ворот Трубина. Общий счет двухматчевого противостояния сравнялся: 2:2.

Возможность забить у украинцев появилась на 67-й минуте. Богдан Михайличенко навесил с левого фланга — на ногу коллеге по амплуа Ефиму Конопле, но правофланговый латераль пробил в голкипера. Уже в следующей атаке голкиперу французов пришлось вновь выходить на мяч после разрезающей передачи на нападающего "Шахтера". Первым на отскоке оказался еще один "горняк" — Лассина Траоре, который попытался "нарисовать" пенальти, за что получил желтую.

Под занавес основного времени напряжение на поле возрастало, карточек становилось все больше, за излишние возмущения судья был вынужден предупредить и тренера "горняков" Игора Йовичевича.

Овертайм

В овертайме преимущество техничных хозяев казалось подавляющим, уставшие защитники "Шахтера" раз за разом проигрывали единоборства.

На 106 минуте французы довели отрыв в счете до двух мячей. Вышедший на замену Ибрагим Салах забивал уже в пустые ворота после того, как Жереми Доку прорвался по правому флангу.

[ + – ] Жереми Доку, пожалуй, лучший игрок матча Лиги Европы против "Шахтера"

Казалось, что итог противостояния предрешен и дальше идут французы, но на последней минуте основного времени овертайма в редкой атаке "горняков" мяч залетел в сетку "Ренна" после рикошета.

Пенальти

В серии послематчевых пенальти "Шахтер" был оказался сильнее: 5:4. Голкипер Анатолий Трубин взял два удара французов, благодаря чему команда в конечном итоге и прошла в 1/8 Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче Лиги Европы на стадионе "Войска Польского" в Варшаве украинская команда переиграла французов со счетом 2:1.

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