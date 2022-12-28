Грузія випустить перші військові безпілотники у 2023 році: що відомо

Грузинські інженери об'єдналися з польською компанією WB Electronics, яка виробляє дрони Warmate.

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Грузія у співпраці з Польщею збирається випустити перший безпілотний літальний апарат. Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив про це 27 грудня, виступаючи із річним звітом про роботу уряду, передає російське агентство ТАРС.

У Грузії державний військовий науково-технічний центр "Дельта" об'єднався з польською компанією WB Electronics (WB Group) та створив спільне підприємство Delta-WB для виробництва безпілотників. За словами Іраклія Гарібашвілі, випуск перших грузинських дронів розпочнеться на початку 2023 року.

"Наша країна зможе виробляти кілька тисяч дронів", — зазначив прем'єр, не уточнивши, за який саме період часу.

Іраклій Гарібашвілі додав, що Грузія звернулася до ізраїльської оборонної компанії Rafael для посилення своєї протиповітряної оборони. Вони збираються придбати в Ізраїлю нові системи та модернізувати вже існуючі.

Як пише грузинське видання Net Gazeti, у листопаді міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе розповів, що у 2023 році Delta-WB підготує тестову версію БПЛА, а потім налагодить масове виробництво, використовуючи передові технології. Згідно з угодою між Міноборони та Delta-WB, у Грузії створять центр по роботі з безпілотниками, де навчатимуть грузинських військових.

Як пише видання wnp.pl, 50% підприємства Delta-WB належить WB Electronics (WB Group), і на ньому мають виробляти літальні апарати польської конструкції, зокрема розвідувальні дрони та баражувальні боєприпаси для армії Грузії. Одним із найвідоміших продуктів WB Electronics є дрони Warmate, які війська України використовують під час війни.

Раніше писали, як ЗСУ знищують сили росіян польськими дронами Warmate. Вони дозволяють вести розвідку, вказувати цілі артилеристам або самостійно вражати цілі, вибухаючи при зіткненні. Дрони літають низько і безшумно, залишаючись невидимими для радарів завдяки особливим матеріалам. Вони оснащуються різними типами боєголовок: фугасними, протитанковими чи термобаричними.