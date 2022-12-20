ЗСУ знищують сили росіян польськими дронами Warmate: як вони допомагають (відео)

Дрон-камікадзе не лише підриває супротивників, а й виконує низку інших завдань.

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Збройні сили України отримали від США й інших союзників польські дрони-камікадзе Warmate. У новому відео журналісти "24 каналу" показали безпілотники та розповіли, як вони допомагають українській армії.

БПЛА грають велику роль на війні в Україні, і Warmate не пасе задніх. Він значно спрощує ведення бойових дій, дозволяючи українським воїнам завдавати ударів із повітря одразу при виявленні російських позицій. Як вважає "24 канал", така можливість має бути в кожного командира тактичної ланки. Вони не тільки атакують супротивника, але й дозволяють вести розвідку та спостереження.

Warmate належить до класу баражуючих боєприпасів — літальних апаратів, які вистежують цілі з повітря, наводяться на них і пікірують, вибухаючи при зіткненні. Дрони розробила польська компанія WB Electronics, але вони швидко зацікавили й інші країни. У 2016 році Warmate замовили деякі члени НАТО, а до кінця 2022 року виробники зібрали понад 1 000 безпілотників.

БПЛА оперативно-тактичного рівня може знищувати критично важливі об'єкти ЗС РФ, такі як системи розвідки, радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Він ефективно вражає живу силу та легкоброньовану техніку, але потужності вибуху не вистачає для знищення міцніших цілей, наприклад, танків. На Warmate встановлюють боєголовки з різними типами ураження: осколково-фугасні, протитанкові, термобаричні.

Дрон не може підніматися на велику висоту, зате двигун працює безшумно, а матеріали заважають виявити його радарам. Warmate також обладнаний денною і нічною камерою з високою роздільною здатністю, щоб виконувати завдання у будь-який час доби.

[ + – ] Репортаж про польського дрона-камікадзе Warmate

Тактико-технічні характеристики Warmate:

вага — 5,7 кг;

довжина — 1,1 м;

розмах крил — 1,6 м;

висота — 500 м;

максимальна швидкість — 150 км/год;

тривалість польоту — 60 хв;

дальність польоту — 30 км;

швидкість розгортання — 5 хв.

Популярність Warmate пояснюється легкою інтеграцією з наявними комплексами БПЛА, можливістю роботи в команді, високою автономністю, підтримкою системи управління полем бою Topaz SWARM. Висока автоматизація роботи досягається завдяки різноманітним модулям, що спрощують роботу оператора та наведення на цілі. До того ж, дрон дуже компактний і разом із кейсом поміщається у солдатський рюкзак.

Warmate представлені в кількох модифікаціях, призначених для різних завдань. Виробник випускає ударні, розвідувальні версії та інтегровані для запуску з різних мобільних платформ. Існують також різновиди дронів для використання в містах та інших населених пунктах. Незважаючи на відмінності, всі комплекси оснащуються однаковими пусковими установками, станціями управління та наземними комплексами зв'язку.

У вересні ЗСУ отримали Warmate в межах проєкту "Армія дронів". Українці залишили на безпілотниках послання для російських військових, написавши їх на крилах. Деякі написи нагадують про злочини Росії у Бучі чи Маріуполі, а інші пропонують вирушити "на концерт Кобзона".