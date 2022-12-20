ВСУ уничтожают силы россиян польскими дронами Warmate: как они помогают (видео)

Дрон-камикадзе не только взрывает противников, но и выполняет ряд других задач.

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Вооруженные силы Украины получили от США и других союзников польские дроны-камикадзе Warmate. В новом видео журналисты "24 канала" показали беспилотники и рассказали, как они помогают украинской армии.

БПЛА играют большую роль на войне в Украине, и Warmate не пасет задних. Он значительно упрощает ведение боевых действий, позволяя украинским воинам наносить удары с воздуха сразу же при обнаружении российских позиций. Как считает "24 канал", такая возможность должна быть у каждого командира тактического звена. Они не только атакуют противника, но также позволяют вести разведку и наблюдение.

Warmate принадлежит к классу барражирующих боеприпасов — летательных аппаратов, которые выслеживают цели с воздуха, наводятся на них и пикируют, взрываясь при столкновении. Дроны разработала польская компания WB Electronics, но они быстро заинтересовали и другие страны. В 2016 году Warmate заказали некоторые члены НАТО, а к концу 2022 года производители собрали более 1000 беспилотников.

БПЛА оперативно-тактического уровня может уничтожать критически важные объекты ВС РФ, такие, как системы разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Он эффективно поражает живую силу и легкобронированную технику, но мощности взрыва не хватает для уничтожения более прочных целей, например, танков. На Warmate устанавливают боеголовки с разными типами поражения: осколочно-фугасные, противотанковые, термобарические.

Дрон не может подниматься на большую высоту, зато его двигатель работает бесшумно, а материалы мешают обнаружить его радарам. Warmate также оборудован дневной и ночной камерой с высоким разрешением, чтобы выполнять задачи в любое время суток.

[ + – ] Репортаж о польском дроне-камикадзе Warmate

Тактико-технические характеристики Warmate:

Вес – 5,7 кг;

Длина – 1,1 м;

Размах крыльев – 1,6 м;

Высота – 500 м;

Максимальная скорость – 150 км/ч;

Длительность полета – 60 мин.;

Дальность полета – 30 км;

Скорость развертывания — 5 мин.

Популярность Warmate объясняется легкой интеграцией с уже существующими комплексами БПЛА, возможность работы в команде, высокая автономность, поддержка системы управления полем боя Topaz SWARM. Высокая автоматизация работы достигается благодаря разнообразным модулям, упрощающих работу оператора и наведение на цели. Вдобавок, дрон очень компактный и вместе с кейсом помещается в солдатский рюкзак.

Warmate представлены в нескольких модификациях, предназначенных для разных задач. Производитель выпускает ударные, разведывательные версии, а также интегрированные для запуска с разных мобильных платформ. Существуют также разновидности дронов для использования в городах и других населенных пунктах. Несмотря на различия, все комплексы оснащаются одинаковыми пусковыми установками, станциями управления и наземными комплексами связи.

В сентябре ВСУ получили Warmate в рамках проекта "Армия дронов". Украинцы оставили на беспилотниках послания для российских военных, написав их на крыльях. Некоторые надписи напоминают о преступлениях России в Буче или Мариуполе, а другие предлагают отправиться "на концерт Кобзона".