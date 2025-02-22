Вареники з Грузії: як приготувати смачні квері

Вареники квері готують із сиром сулугуні. І це дуже смачно.

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У стравах грузинської кухні поєднуються простота та вишуканість. І варто приготувати смачні мегрельські вареники з сулугуні, які називаються квері. Рецептом поділилися на сайті Mimi.

Грузинські вареники квері

Інгредієнти:

500 г борошна;

40 г вершкового масла;

200 мл води;

одне куряче яйце для тіста + один білок для начинки;

1 ст.л. рослинної олії;

пів чайної ложки солі;

350 г грузинського сиру сулугуні.

Підготуйте всі інгредієнти: сулугуні та натріть на крупній тертці. Воду необхідно підігріти до 30-35℃. Вершкове масло залиште на деякий час у теплі, щоб воно стало м'яким.

Спочатку замісіть тісто. У мисці з'єднайте воду, яйце, сіль, соняшникову олію. Перемішайте і злегка збийте. Просіяне борошно насипте гіркою в широкий посуд, зробіть заглиблення і тонкою цівкою влийте водно-яєчну суміш, поступово з'єднуючи обидві частини. Тісто потрібно вимішувати не менше 10-15 хвилин. Коли воно стане крутим, пружним і еластичним і перестане липнути до рук, зберіть його в кулю. Потім загорніть у харчову плівку або накрийте рушником. Залиште на півгодини за кімнатної температури для "відпочинку".

І приготуйте начинку. У тертий сир додайте яєчний білок і м'яке вершкове масло, ретельно розітріть виделкою і перемішайте. Стіл припиліть борошном і викладіть тісто. Відрізаючи від нього шматки, скачуйте в ковбаски і діліть ножем на шматочки однакового розміру (трохи більші, ніж для традиційних вареників).

Кожен обвалюйте в борошні та розкачуйте в корж. На центр викладайте начинку у формі кульки. Коржик складайте навпіл півмісяцем і притискайте по краю виделкою для красивого малюнка. Якщо краї коржа не склеюються, можна змочити їх водою за допомогою пензлика.

Варіть квері у великій каструлі в підсоленій киплячій воді. Варіть на малому вогні ще 5-6 хвилин після спливання. Коли тісто готове — виймайте квері та подавайте гарячими.

Поради для приготування квері

Борошно обов'язково потрібно просівати, щоб воно наситилося киснем. Сир не має бути занадто солоним. Не кладіть зелень і спеції в начинку — це порушить вершковий смак начинки.

Дуже смачні виходять квері, якщо в начинку додати імеретинський сир у будь-якій пропорції. Його кремова текстура створить цікавий смаковий букет. Також можна використовувати чанахі або хорошу бринзу в поєднанні з сиром.

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