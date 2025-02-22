Вареники из Грузии: как приготовить вкусные квери

Вареники квери готовят с сыром сулугуни. И это очень вкусно.

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В блюдах грузинской кухни сочетаются простота и изысканность. И стоит приготовить вкусные мегрельские вареники с сулугуни, которые называются квери. Рецептом поделились на сайте Mimi.

Грузинские вареники квери

Ингредиенты:

500 г муки;

40 г сливочного масла;

200 мл воды;

одно куриное яйцо для теста + один белок для начинки;

1 ст.л. растительного масла;

пол чайной ложки соли;

350 г грузинского сыра сулугуни.

Подготовьте все ингредиенты: сулугуни и натрите на крупной терке. Воду необходимо подогреть до 30-35℃. Сливочное масло оставьте на некоторое время в тепле, чтобы оно стало мягким.

Сначала замесите тесто. В миске соедините воду, яйцо, соль, подсолнечное масло. Перемешайте и слегка взбейте. Просеянную муку насыпьте горкой в широкую посуду, сделайте углубление и тонкой струйкой влейте водно-яичную смесь, постепенно соединяя обе части. Тесто нужно вымешивать не менее 10-15 минут. Когда оно станет крутым, упругим и эластичным и перестанет липнуть к рукам, соберите его в шар. Затем заверните в пищевую пленку или накройте полотенцем. Оставьте на полчаса при комнатной температуре для "отдыха".

И приготовьте начинку. В тертый сыр добавьте яичный белок и мягкое сливочное масло, тщательно разотрите вилкой и перемешайте. Стол припылите мукой и выложите тесто. Отрезая от него куски, скатывайте в колбаски и делите ножом на кусочки одинакового размера (чуть больше, чем для традиционных вареников).

Каждый обваливайте в муке и раскатывайте в лепешку. На центр выкладывайте начинку в форме шарика. Лепешку складывайте пополам полумесяцем и прижимайте по краю вилкой для красивого рисунка. Если края лепешки не склеиваются, можно смочить их водой при помощи кисточки.

Варите квери в большой кастрюле в подсоленной кипящей воде. Варите на малом огне еще 5-6 минут после всплытия. Когда тесто готово – вынимайте квери и подавайте горячими.

Советы для приготовления квери

Муку обязательно нужно просеивать, чтобы она насытилась кислородом. Сыр не должен быть слишком соленым. Не кладите зелень и специи в начинку – это нарушит сливочный вкус начинки.

Очень вкусные получаются квери, если в начинку добавить имеретинский сыр в любой пропорции. Его кремовая текстура создаст интересный вкусовой букет. Также можно использовать чанахи либо хорошую брынзу в сочетании с творогом.

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