Вареники из Грузии: как приготовить вкусные квери
Вареники квери готовят с сыром сулугуни. И это очень вкусно.
В блюдах грузинской кухни сочетаются простота и изысканность. И стоит приготовить вкусные мегрельские вареники с сулугуни, которые называются квери. Рецептом поделились на сайте Mimi.
Грузинские вареники квери
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 40 г сливочного масла;
- 200 мл воды;
- одно куриное яйцо для теста + один белок для начинки;
- 1 ст.л. растительного масла;
- пол чайной ложки соли;
- 350 г грузинского сыра сулугуни.
Подготовьте все ингредиенты: сулугуни и натрите на крупной терке. Воду необходимо подогреть до 30-35℃. Сливочное масло оставьте на некоторое время в тепле, чтобы оно стало мягким.
Сначала замесите тесто. В миске соедините воду, яйцо, соль, подсолнечное масло. Перемешайте и слегка взбейте. Просеянную муку насыпьте горкой в широкую посуду, сделайте углубление и тонкой струйкой влейте водно-яичную смесь, постепенно соединяя обе части. Тесто нужно вымешивать не менее 10-15 минут. Когда оно станет крутым, упругим и эластичным и перестанет липнуть к рукам, соберите его в шар. Затем заверните в пищевую пленку или накройте полотенцем. Оставьте на полчаса при комнатной температуре для "отдыха".
И приготовьте начинку. В тертый сыр добавьте яичный белок и мягкое сливочное масло, тщательно разотрите вилкой и перемешайте. Стол припылите мукой и выложите тесто. Отрезая от него куски, скатывайте в колбаски и делите ножом на кусочки одинакового размера (чуть больше, чем для традиционных вареников).
Каждый обваливайте в муке и раскатывайте в лепешку. На центр выкладывайте начинку в форме шарика. Лепешку складывайте пополам полумесяцем и прижимайте по краю вилкой для красивого рисунка. Если края лепешки не склеиваются, можно смочить их водой при помощи кисточки.
Варите квери в большой кастрюле в подсоленной кипящей воде. Варите на малом огне еще 5-6 минут после всплытия. Когда тесто готово – вынимайте квери и подавайте горячими.
Советы для приготовления квери
Муку обязательно нужно просеивать, чтобы она насытилась кислородом. Сыр не должен быть слишком соленым. Не кладите зелень и специи в начинку – это нарушит сливочный вкус начинки.
Очень вкусные получаются квери, если в начинку добавить имеретинский сыр в любой пропорции. Его кремовая текстура создаст интересный вкусовой букет. Также можно использовать чанахи либо хорошую брынзу в сочетании с творогом.
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