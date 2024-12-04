Вкусные вареники с творогом: рецепт популярного украинского блюда

Вареники с творогом — блюдо традиционной украинской кухни. И готовить их очень просто.

Такие вкусные вареники можно подавать со сметаной, или медом. Вкусные вареники с творогом, это отличный выбор для ужина, если хочется чего-то из украинской кухни. Конечно, вареники можно купить и в магазине, но если немного повозится на кухне, у вас получится отличное блюдо. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Вареники с творогом

Ингредиенты:

мука – 500 г;

два яйца;

молоко – 150 мл;

сахар – 2 ч. л.;

соль – 1/4 ч. л.;

сливочное масло – 100 г;

густая сметана для подачи.

Для начинки:

творог жирностью 9% – 700 г;

сметана жирностью 30% – 3 ст. л.;

желтки – 2–3 шт.;

соль – на кончике ножа;

сахар – 1 ст. л.

Приготовьте тесто для вареников. В очень холодное молоко добавьте соль, сахар, яйца и взбейте венчиком. Муку просейте, затем, постоянно помешивая, добавьте ее в яично-молочную смесь.

Вымесите тесто. Оно должно получиться эластичным и иметь гладкую однородную консистенцию. Сформуйте его в шар, заверните в пищевую пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

И подготовьте творог для начинки вареников. Выложите его в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Можно сверху поставить груз.

Переложите творог в миску. Добавьте сметану, желтки, соль и сахар. Тщательно перемешайте. Раскатайте тесто для вареников в пласт толщиной 1,5–2 мм. Вырежьте стаканом кружочки диаметром 5–7 см.

В центр каждого кружочка теста выложите 1 ч. л. начинки из творога. Сложите пополам, края тщательно защипните.

Закипятите воду в большой кастрюле, слегка посолите, положите вареники, дождитесь момента, когда они всплывут на поверхность.

Готовьте вареники 3–4 минуты. Затем переложите шумовкой в глубокую миску и полейте растопленным сливочным маслом. Подавайте вареники сразу и полейте сметаной. Или можно полить медом.

В начинку можно добавить изюм, если хотите, чтобы вареники были более сладкими.

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