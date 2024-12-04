Смачні вареники з сиром: рецепт популярної української страви

Вареники з сиром — страва традиційної української кухні. І готувати їх дуже просто.

Такі смачні вареники можна подавати зі сметаною, або медом. Смачні вареники з кисломолочним сиром, це чудовий вибір для вечері, якщо хочеться чогось з української кухні. Звичайно, вареники можна купити і в магазині, але якщо трохи повозитися на кухні, у вас вийде чудова страва. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.

Вареники з сиром

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

два яйця;

молоко — 150 мл;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

вершкове масло — 100 г;

густа сметана для подачі.

Для начинки:

сир жирністю 9% — 700 г;

сметана жирністю 30% — 3 ст. л.;

жовтки — 2-3 шт;

сіль — на кінчику ножа;

цукор — 1 ст. л.

Приготуйте тісто для вареників. У дуже холодне молоко додайте сіль, цукор, яйця та збийте вінчиком. Борошно просійте, потім, постійно помішуючи, додайте його в яєчно-молочну суміш.

Вимісіть тісто. Воно має вийти еластичним і мати гладку однорідну консистенцію. Сформуйте його в кулю, загорніть у харчову плівку та залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.

І підготуйте сир для начинки вареників. Викладіть його в сито, щоб стекла зайва рідина. Можна зверху поставити вантаж.

Перекладіть сир у миску. Додайте сметану, жовтки, сіль і цукор. Ретельно перемішайте. Розкачайте тісто для вареників у пласт завтовшки 1,5-2 мм. Виріжте склянкою кружечки діаметром 5-7 см.

У центр кожного кружечка тіста викладіть 1 ч. л. начинки з сиру. Складіть навпіл, краї ретельно защипніть.

Закип'ятіть воду у великій каструлі, злегка посоліть, покладіть вареники, дочекайтеся моменту, коли вони спливуть на поверхню.

Готуйте вареники 3-4 хвилини. Потім перекладіть шумівкою в глибоку миску і полийте розтопленим вершковим маслом. Подавайте вареники одразу та полийте сметаною. Або можна полити медом.

У начинку можна додати родзинки, якщо хочете, щоб вареники були солодшими.

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