Такое тесто — это что-то невероятное: как приготовить вкусные вареники с картошкой и грибами

С тестом на кефире вареники получаются очень вкусными.

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Тесто для вареников каждый готовит по собственному рецепту. Но этот вариант точно надо попробовать. Тесто готовится на кефире. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Вареники с картофелем и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 350 г;

кефир — 200 мл;

соль — 0,5 ч. л;

сахар — 0,5 ч. л.

Для начинки:

картофель — 500 г;

одна луковица;

шампиньоны — 300 г;

сухие белые грибы — по своему вкусу;

укроп, соль, перец черный молотый, растительное и сливочное масло.

Сначала готовим тесто. К просеянной муке добавляем соль и сахар. Добавляем кефир и вымешиваем мягкое тесто.

Тесто заворачиваем в пищевую пленку т отправляем в холодильник минимум на 20 минут.

Картофель заливайте горячей водой, чтобы запечатать крахмал на поверхности. Крахмал дает картофелю приятный привкус. Еще один момент — не солить. Соль делает картофель более плотным и его потом будет трудно измельчить в пюре без комочков.

Пока варится картофель, шампиньоны нарезаем кубиками.

На разогретую сковороду со сливочным и растительным маслом отправляем грибы. Ждем пока они дадут сок. Добавляем соль и перец. А также добавляем сухие белые грибы для вкуса. Готовые грибы достаем.

На сковороде поджариваем лук.

С уже готового картофеля сливаем воду, но отвар пока не выливаем. К картофелю добавляем соль, перец. Разминаем до пюре. Немножко разбавляем отваром. Добавляем грибы, половину жареного лука (вторая половина для подачи), укроп.

Тесто раскатываем и вырезаем круглые заготовки для вареников. Можно вареники готовить на пару, или варить в горячей воде.

Готовые вареники смешиваем с жареным луком. Подаем со сметаной.

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