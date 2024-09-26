Таке тісто – це щось неймовірне: як приготувати смачні вареники із картоплею та грибами

З тістом на кефірі вареники виходять дуже смачними.

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Тісто для вареників кожен готує за власним рецептом. Але цей варіант точно треба спробувати. Тісто готується на кефірі. Рецептом поділились на сайті Cookpad.

Вареники із картоплею та грибами

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 350 г;

кефір — 200 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.

Для начинки:

картопля — 500 г;

одна цибулина;

печериці — 300 г;

сухі білі гриби – до свого смаку;

кріп, сіль, перець чорний мелений, олія, вершкове масло.

Спочатку готуємо тісто. До просіяного борошна додаємо сіль та цукор. Додаємо кефір та вимішуймо м’яке тісто.

Тісто загортаємо в харчову плівку т відправляємо до холодильника мінімум на 20 хвилин.

Картоплю заливайте гарячою водою, щоб запечатати крохмаль на поверхні. Крохмаль дає картоплі приємний присмак. Ще один момент – не солити. Сіль робить картоплю більш щільною й її потім буде важко подрібнити на пюре без грудочок.

Поки вариться картопля, печериці нарізаємо кубиками.

На розігріту сковороду із вершковим маслом та олією відправляємо гриби. Чекаємо поки вони дадуть сік. Додаємо сіль та перець. А також додаємо сухі білі гриби для смаку. Готові гриби дістаємо.

На сковороді підсмажуємо цибулю.

З вже готової картоплі зливаємо воду, але відвар поки не виливаємо. До картоплі додаємо сіль, перець. Розминаємо до пюре. Трішки розбавляємо відваром. Додаємо гриби, половину смаженої цибулі (друга половина для подачі), кріп.

Тісто розкачуємо та вирізаємо круглі заготівлі для вареників. Можна вареники готувати на пару, чи варити у гарячій воді.

Готові вареники змішуємо зі смаженою цибулею. Подаємо зі сметаною.

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