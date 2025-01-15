Польские Pierogi: как приготовить оригинальные вареники с вкусной начинкой
Все дело в начинке, в которую добавляют зеленый горошок и бекон.
Изделия из теста с начинкой готовят по всему миру: от Китая до Италии. В Украине – это вареники, а в Польше – Pierogi. Это отваренные, а затем обжаренные на сковороде вареники с разнообразными начинками. Рецептом поделились на сайте Serious Eats.
Эта начинка состоит из картофеля с зеленым горошком и беконом. Также можно приготовить начинку из измельченного утиного мяса и капусты, а также лесных грибов и квашеной капусты.
Польские Pierogi
Ингредиенты;
Для теста:
- 3 стакана (390 г) муки;
- 1 большое яйцо;
- 2 чайные ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка соли;
- 120–180 мл теплой воды.
Для начинки:
- 2 средних картофелины, очищенные и нарезанные кусочками;
- 6 полосок бекона;
- 3 больших луковицы;
- 1 стакан (130 г) замороженного молодого горошка(предварительно размороженного);
- 255 г сыра рикотта;
- соль и свежемолотый перец, сметана для подачи.
Приготовьте тесто. На чистой рабочей поверхности насыпьте муку горкой и сделайте углубление в центре. Добавьте в углубление яйцо, растительное масло и соль и осторожно взбейте вилкой, не добавляя муку. Продолжайте помешивать деревянной ложкой, добавляя небольшие количества теплой воды и постепенно добавляя муку. Добавляйте следующую порцию воды только тогда, когда предыдущая будет тщательно смешана с мукой и смесь станет сухой. Как только тесто начнет формироваться, отпустите ложку и замесите тесто руками. Прекратите добавлять воду, как только вся мука будет добавлена и образуется мягкое тесто (оно не должно быть влажным или липким — если это так, добавьте еще немного муки).
Возьмите кухонный таймер и установите его на 8 минут. Продолжайте месить тесто, пока не сработает таймер, посыпая рабочую поверхность мукой по мере необходимости, чтобы тесто не прилипало. Оно должно быть гладким и эластичным. Переверните миску над тестом и оставьте его при комнатной температуре на 1 час.
И готовьте начинку. Отварите очищенный картофель до мягкости в соленой воде. После оставьте остывать. Обжарьте бекон на большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки. Лук измельчите и обжарьте в жиру от бекона. Добавьте горошек и продолжайте готовить около 2 минут. Отложите в сторону.
Раскрошите бекон и добавьте его в миску с картофелем вместе с сыром рикотта. Щедро приправьте солью и перцем и разомните ингредиенты вместе. Добавьте горошек и измельченный лук. Попробуйте и добавьте соль и перец, если нужно.
Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности до толщины около 3 мм. Вырежьте круги диаметром 5–7,5 см либо ободом стакана, либо формочкой для печенья. Положите около 1 ст. л. начинки в центр каждого и слепите вареники.
Обжарьте немного измельченного лука на сковороде для заправки. Варите вареники партиями в течение 5 минут после того, как они всплывут на поверхность воды. Выньте из воды шумовкой и отложите на большую тарелку или блюдо. В большой сковороде растопите сливочное масло и слегка обжарьте готовые вареники партиями. Переложите на теплое блюдо. Добавьте обжаренный лук и подавайте со сметаной.
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