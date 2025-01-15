Польські Pierogi: як приготувати оригінальні вареники зі смачною начинкою

Уся справа в начинці, в яку додають зелений горошок і бекон.

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Вироби з тіста з начинкою готують по всьому світу: від Китаю до Італії. В Україні — це вареники, а в Польщі — Pierogi. Це відварені, а потім обсмажені на сковороді вареники з різноманітними начинками. Рецептом поділилися на сайті Serious Eats.

Ця начинка складається з картоплі із зеленим горошком і беконом. Також можна приготувати начинку з подрібненого качиного м'яса та капусти, а також лісових грибів і квашеної капусти.

Польські Pierogi

Інгредієнти;

Для тіста:

3 склянки (390 г) борошна;

1 велике яйце;

2 чайні ложки рослинної олії;

1 чайна ложка солі;

120-180 мл теплої води.

Для начинки:

2 середні картоплини, очищені та нарізані шматочками;

6 смужок бекону;

3 великі цибулини;

1 склянка (130 г) замороженого молодого горошку (попередньо розмороженого);

255 г сиру рікотта;

сіль і свіжомелений перець, сметана для подачі.

Приготуйте тісто. На чистій робочій поверхні насипте борошно гіркою і зробіть заглиблення в центрі. Додайте в заглиблення яйце, рослинну олію та сіль і обережно збийте виделкою, не додаючи борошно. Продовжуйте помішувати дерев'яною ложкою, додаючи невеликі кількості теплої води і поступово додаючи борошно. Додавайте наступну порцію води тільки тоді, коли попередня буде ретельно змішана з борошном і суміш стане сухою. Щойно тісто почне формуватися, відпустіть ложку і замісіть тісто руками. Припиніть додавати воду, щойно все борошно буде додано й утвориться м'яке тісто (воно не повинно бути вологим або липким — якщо це так, додайте ще трохи борошна).

Візьміть кухонний таймер і встановіть його на 8 хвилин. Продовжуйте місити тісто, поки не спрацює таймер, посипаючи робочу поверхню борошном у міру необхідності, щоб тісто не прилипало. Воно має бути гладким і еластичним. Переверніть миску над тістом і залиште його при кімнатній температурі на 1 годину.

І готуйте начинку. Відваріть очищену картоплю до м'якості в солоній воді. Після залиште остигати. Обсмажте бекон на великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Цибулю подрібніть і обсмажте в жиру від бекону. Додайте горошок і продовжуйте готувати близько 2 хвилин. Відкладіть убік.

Розкришіть бекон і додайте його в миску з картоплею разом із сиром рікотта. Щедро приправте сіллю та перцем і розімніть інгредієнти разом. Додайте горошок і подрібнену цибулю. Спробуйте та додайте сіль і перець, якщо потрібно.

Розкачайте тісто на злегка посипаній борошном робочій поверхні до товщини близько 3 мм. Виріжте кола діаметром 5-7,5 см або ободом склянки, або формочкою для печива. Покладіть близько 1 ст. л. начинки в центр кожного і зліпіть вареники.

Обсмажте трохи подрібненої цибулі на сковороді для заправки. Варіть вареники партіями протягом 5 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню води. Вийміть із води шумівкою і відкладіть на велику тарілку або блюдо. У великій сковорідці розтопіть вершкове масло і злегка обсмажте готові вареники партіями. Перекладіть на тепле блюдо. Додайте обсмажену цибулю та подавайте зі сметаною.

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