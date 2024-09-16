Чудовий рецепт тіста для вареників: усе виходить дуже смачно

Вареники — це популярна страва української кухні. І варто додати рецепт заварного тіста до скарбнички.

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Смачні вареники приготувати одночасно і просто, і нелегко. Потрібно повозитися з тістом і начинкою. Але результат виходить дивовижним. Рецептів тіста для вареників дуже багато. І цей — один із них. Фокус розповість, як його приготувати.

З таким тістом дуже просто і приємно працювати. Воно не рветься і не розварюється, добре тримає начинку, і саме по собі виходить смачним.

Вареники з картоплею на заварному тісті

Інгредієнти:

борошно — 280-320 г;

гаряча вода — 100 мл;

вершкове масло або рослинна олія — 30 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйце — 1 шт.

Для начинки:

картопля — 500 г;

сіль — до свого смаку;

вершкове масло — 50 г.

Додаємо сіль і олію в гарячу воду, перемішуємо, всипаємо частину борошна, додаємо яйце і з цього моменту робимо все дуже швидко, щоб яйце не зварилося. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Місимо тісто 5 хвилин і залишаємо відпочивати на пів години.

І готуємо начинку. Картоплю чистимо і варимо в підсоленій воді до готовності. Додаємо вершкове масло, розминаємо в пюре. Можна в начинку додати підсмажену цибулю, шкварки, смажені гриби. Або просто поперчити й посолити.

І готуємо піджарку для вже готових вареників, якщо хочете — шкварки з цибулею, підсмажені на олії.

Тісто, що відпочило, розкачуємо в пласт завтовшки 3 мм. За допомогою склянки або блюдця вирізаємо кола. Викладаємо начинку чайною ложкою і защипуємо краї.

Варимо вареники в киплячій підсоленій воді (на 2 літри води — 1 ч. л. солі) і дуже акуратно помішуємо, щоб вареники не пристали до дна. Після того як вони спливуть, варимо 3 хвилини. Готові вареники поливаємо піджаркою і подаємо до столу. Сирі вареники можна заморозити про запас.

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