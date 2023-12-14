Ніжне тісто на вареники: простий рецепт приготування

Після приготування тісто не втрачає своєї форми, а вареники буквально тануть у роті.

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Варіантів тіста для вареників існує величезна кількість, і кожна господиня користується своїм перевіреним способом його приготування. Пропонуємо вам спробувати ще один рецепт, завдяки якому тісто на вареники виходить пористим і легким, і вони буквально тануть у роті. Як його приготувати, розповіли в блозі "Кулінарія".

Пористе тісто для вареників

Інгредієнти:

кефір – 250 г;

борошно – 350 г (+100 г для вимішування і розкочування);

яйце – 1 шт;

сода – 0,3 ч. л;

сіль – 0,3 ч. л;

цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску влити кефір і всипати в нього сіль, цукор і соду. Залишити на 5-10 хвилин, щоб відбулася реакція. Потім до кефіру додати яйце і поступово ввести борошно.

Тісто спочатку вимісити в мисці, а потім перекласти його на робочу поверхню і знову добре вимісити, підсипаючи за потреби борошно. Готове вимішане тісто не повинно прилипати ні до рук, ні до столу. Воно має бути тугим, але водночас пластичним.

Тісто покласти в пакет або замотати в плівку і залишити відпочивати на 30 хвилин. Після цього тісто розкачати, вирізати формою кружечки, і зробити вареники з начинкою за смаком. Це може бути картопля, капуста та інше.

Раніше Фокус писав, як приготувати тісто на вареники на молоці.