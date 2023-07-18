Тісто на вареники на молоці: детальний рецепт (відео)

Крім картоплі, для таких вареників можна використовувати й іншу начинку.

Related video

Рецептів тіста для вареників і пельменів багато не буває, особливо якщо ці рецепти перевірені господинями. Своїм методом приготування такого тіста поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Його особливість у тому, що воно готується не на воді й не на окропі, а на молоці.

Тісто для вареників і пельменів на молоці

Інгредієнти:

молоко — 250 г;

яйця — 2 шт;

сіль — 1 ч. л;

борошно — 500-600 г.

Для начинки:

картопля — 5-6 шт;

молоко — 50 мл;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати тісто. Для цього в глибоку миску влити молоко, додати яйця, сіль, добре перемішати, щоб сіль розчинилася. Потім туди ж ввести просіяне борошно і замісити тісто.

Для начинки картоплю відварити, потім злити, додати сіль, молоко, олію й одне сире яйце, зробити пюре. Можна зробити начинку без молока й олії, а додати у відварену картоплю цибулеву засмажку, так теж буде дуже смачно.

Тісто розкачати, вирізати кружечки, покласти всередину остиглу начинку, зробити вареники.

Відварити вареники в підсоленій воді до готовності. Подавати з маслом або сметаною.

Раніше Фокус писав, як приготувати заварне тісто на вареники.