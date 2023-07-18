Тесто на вареники на молоке: подробный рецепт (видео)
Кроме картошки, для таких вареников можна использовать и другую начинку.
Рецептов теста для вареников и пельменей много не бывает, особенно если эти рецепты проверены хозяйками. Своим методом приготовления такого теста поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Его особенность в том, что оно готовится не на воде и не на кипятке, а на молоке.
Тесто для вареников и пельменей на молоке
Ингредиенты:
- молоко – 250 гр;
- яйца – 2 шт;
- соль – 1 ч. л;
- мука – 500-600 гр.
Для начинки:
- картофель – 5-6 шт;
- молоко – 50 мл;
- сливочное масло – 50 гр;
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого в глубокую миску влить молоко, добавить яйца, соль, хорошо перемешать, чтобы соль растворилась. Затем туда же ввести просеянную муку и замесить тесто.
Для начинки картофель отварить, затем слить, добавить соль, молоко, масло и одно сырое яйцо, сделать пюре. Можно сделать начинку без молока и масла, а добавить в отваренный картофель луковую зажарку, так тоже будет очень вкусно.
Тесто раскатать, вырезать кружочки, положить внутрь остывшую начинку, сделать вареники.
Отварить вареники в подсоленной воде до готовности. Подавать с маслом или сметаной.
Ранее Фокус писал, как приготовить заварное тесто на вареники.