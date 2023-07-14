Ідеальне тісто для вареників і пельменів: рецепт приготування (відео)

Тісто виходить м'яким, не рветься і не розлізається під час варіння.

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Знайти ідеальний рецепт тіста на вареники чи пельмені, яке було б смачним, легко готувалося і не рвалося в процесі ліплення чи варіння — мрія кожної господині. Насправді, таких рецептів існує величезна кількість, і шляхом спроб і помилок все ж таки можна знайти той, який підійде найкраще. Своїм рецептом заварного тіста на вареники поділилася відома кулінарна блогерка Юлія Симончук. Він не потребує якихось особливих інгредієнтів, але тісто завжди виходить дуже вдалим.

Заварне тісто на пельмені та вареники

Інгредієнти:

борошно — 3 склянки;

олія рослинна — 3 ст. л;

сіль — дрібка;

окріп — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти в глибоку миску. У просіяне борошно додати сіль і олію, залити окропом і перемішати ложкою. Потім викласти на тверду поверхню, замісити м'яке тісто. Під час вимішування не потрібно додатково додавати воду або борошно.

Готове тісто повернути в миску, накрити рушником, дати постояти п'ять хвилин.

Тісто розкачати, причому не потрібно посипати поверхню борошном, видавити склянкою кружальця, трохи розім'яти та викласти начинку. Це може бути все, що душі завгодно: від фаршу до картоплі, ягід тощо. Вареники защипнути і варити в підсоленій киплячій воді 3-5 хвилин. Заправити шкварками чи олією, залежно від начинки.

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