М'яке, як пух: рецепт ідеального тіста для пиріжків та сосисок

Таке тісто буквально тане у роті.

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М'яке ніжне дріжджове тісто, що тане у роті, – мрія будь-якої господині. Насправді приготувати його досить просто, а своїм рецептом такого тіста поділилася блогерка Христина. Воно ідеально підходить для приготування сосисок у тісті, пиріжків та іншої випічки.

Ідеальне тісто для пиріжків

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

дріжджі швидкодіючі – 10 г;

цукор – 2 ст. л;

сіль – 1 ч. л;

молоко – 250 мл;

рослинна олія – 100 мл;

яйце – 1 шт.

Начинка може бути будь-якою.

Спосіб приготування:

У тепле молоко висипати дріжджі, сіль і цукор, добре перемішати і залишити на 10 хвилин, щоб опара підійшла.

Тимчасом збити яйце з олією, потім туди ж влити опару, що підійшла, і ввести просіяне борошно. Замісити тісто, накрити його та дати йому відпочити 40 хвилин у теплому місці.

Тісто, що підійшло, розділити на шматочки, кожен вагою приблизно 60-70 грамів, розкачати в ковбаску й обернути ним сосиску.

Перекласти на лист, змастити жовтком і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

Тісто виходить неймовірно м'яким, наче пух.

Раніше Фокус писав, як приготувати тісто для смажених пиріжків із секретним інгредієнтом.