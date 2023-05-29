Вся справа – у секретному інгредієнті: рецепт ідеального тіста для пиріжків (відео)

Тісто виходить пористе та легке, а готові вироби не черствіють.

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Повітряне, легке та ніжне тісто для випічки чи пиріжків — мрія будь-якої господині. Багато хто пробує десятки рецептів, перш ніж знаходить "свій", а комусь так і не вдається відшукати ідеальний, через що вони вирішують зав'язати з випічкою. Тісто, рецептом якого поділилися в блозі "Домашні рецепти", вийде навіть у тих, хто далекий від подібного. Його секрет — в особливому інгредієнті, завдяки чому готові вироби не черствіють і виходять надзвичайно смачними.

Пористе тісто із секретним інгредієнтом

Інгредієнти:

тепле молоко — 300 г;

яйце;

сухі дріжджі — 7 г (свіжі – 21 г);

цукор — 1 ч. л;

сіль — 1 ч. л;

яблучний оцет — 2 ч. л;

борошно — близько 550 г;

вершкове масло — 40 г.

Для начинки:

яйця варені — 6 шт.;

зелена цибуля;

вершкове масло — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати дріжджі, цукор і добре перемішати. Потім туди ж вбити яйце, всипати сіль, ввести частинами просіяне борошно і замісити тісто. Під час замісу додати олію та яблучний оцет, який і є нашим секретним інгредієнтом. Поставити тісто на вистоювання.

Наступний етап — приготування начинки. Яйця почистити, порізати дрібно, додати до них цибулю, масло, сіль, все добре перемішати.

З тіста сформувати млинці, покласти в них начинку, зробити пиріжки й обсмажити з обох боків до рум'яної скоринки на великій кількості олії.

Раніше Фокус писав як приготувати універсальне тісто для піци.