Легко та швидко. Рецепт універсального тіста для піци

Начинку для піци можна вибирати за власним бажанням.

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Способів приготування тіста для піци існує безліч, і в кожної господині він свій. Сьогодні пропонуємо вам приготувати тісто за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Начинку для такої піци вона радить вибирати на свій смак, а ось тісто, за її словами, готується швидко, виходить дуже смачним й обов'язково сподобається всім.

Тісто для піци

Інгредієнти:

молоко (або вода) – 200 г;

цукор – 2 ч. л;

сіль – 1 ч. л;

дріжджі пресовані – 25 г;

борошно – 330 г;

олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску покласти цукор, сіль, дріжджі та влити тепле, але не гаряче молоко. Розмішати до розчинення інгредієнтів. Потім сюди ж додати половину борошна, попередньо просіявши його, і замішати тісто за допомогою лопатки. Потім ввести решту борошна і тісто місити вже руками.

Спочатку здається, що тісто тугувате, але коли в нього додається олія, воно стає приємнішим на дотик. Місити тісто, поступово додаючи олію. Поставити, щоб воно підійшло, накривши зверху рушником. Обсяг тіста має збільшитися у кілька разів.

Готове тісто розділити на дві частини (за бажанням), деко змастити маслом і викласти тісто, заздалегідь розкатане качалкою, акуратно розтягнути по периметру форми і сформувати невеликі бортики. Змастити тісто кетчупом або соусом і викласти будь-яку начинку на свій смак.

Відправити піцу до духовки, попередньо розігріту до 250 градусів, на 10-15 хвилин. За кілька хвилин до готовності можна посипати тертим сиром.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати піцу на багеті.