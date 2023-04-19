Миттєвий сніданок. Рецепт піци на багеті за 15 хвилин
Якщо немає багета, можна взяти чіабатту, батон чи звичайний хліб.
Якщо ви не знаєте, що швидко приготувати на сніданок, щоб було смачно і корисно, рекомендуємо зробити піцу на багеті за рецептом блогера Крістіни. Приготування забере всього кілька хвилин, але дозволить зранку нагодувати всю сім'ю й особливо до смаку доведеться дітям, які обожнюють піцу. Для неї підійдуть будь-які продукти, які є у холодильнику. Їх можна міксувати за власним бажанням.
Піца на багеті
Інгредієнти:
- багет чи чіабатта. Також підійде будь-який хліб;
- ковбаса;
- сир;
- помідори;
- болгарський перець;
- корнішони;
- петрушка;
- майонез;
- кетчуп.
Спосіб приготування:
Ковбасу нарізати дрібними кубиками, скласти у миску. Туди ж відправити сир, помідори, болгарський перець, корнішони, все – дрібно нарізане. Додати дрібно порубану зелень, перемішати. Додати кетчуп чи майонез і знову перемішати.
Багет розрізати вздовж, викласти на нього начинку і відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 15 хвилин.
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