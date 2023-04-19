Миттєвий сніданок. Рецепт піци на багеті за 15 хвилин

Якщо немає багета, можна взяти чіабатту, батон чи звичайний хліб.

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Якщо ви не знаєте, що швидко приготувати на сніданок, щоб було смачно і корисно, рекомендуємо зробити піцу на багеті за рецептом блогера Крістіни. Приготування забере всього кілька хвилин, але дозволить зранку нагодувати всю сім'ю й особливо до смаку доведеться дітям, які обожнюють піцу. Для неї підійдуть будь-які продукти, які є у холодильнику. Їх можна міксувати за власним бажанням.

Піца на багеті

Інгредієнти:

багет чи чіабатта. Також підійде будь-який хліб;

ковбаса;

сир;

помідори;

болгарський перець;

корнішони;

петрушка;

майонез;

кетчуп.

Спосіб приготування:

Ковбасу нарізати дрібними кубиками, скласти у миску. Туди ж відправити сир, помідори, болгарський перець, корнішони, все – дрібно нарізане. Додати дрібно порубану зелень, перемішати. Додати кетчуп чи майонез і знову перемішати.

Багет розрізати вздовж, викласти на нього начинку і відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 15 хвилин.

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