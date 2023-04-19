Моментальный завтрак. Рецепт пиццы на багете за 15 минут
Если нет багета, можно взять чиабатту, батон или обычный хлеб.
Если вы не знаете, что быстро приготовить на завтрак, чтобы было и вкусно, и полезно, рекомендуем сделать пиццу на багете по рецепту блогера Кристины. Приготовление займет всего несколько минут, но позволит с утра накормить всю семью и особенно по вкусу придется детям, которые обожают пиццу. Для нее подойдут любые продукты, которые есть в холодильнике. Их можно миксовать по своему желанию.
Пицца на багете
Ингредиенты:
- багет или чиабатта. Также подойдет любой хлеб;
- колбаса;
- сыр;
- помидоры;
- болгарский перец;
- корнишоны;
- петрушка;
- майонез;
- кетчуп.
Способ приготовления:
Колбасу нарезать мелкими кубиками, сложить в миску. Туда же отправить сыр, помидоры, болгарский перец, корнишоны, все – мелко нарезанное. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать. Добавить кетчуп или майонез и снова перемешать.
Багет разрезать вдоль, выложить на него начинку и отправить в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.
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