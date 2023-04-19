Моментальный завтрак. Рецепт пиццы на багете за 15 минут

Если нет багета, можно взять чиабатту, батон или обычный хлеб.

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Если вы не знаете, что быстро приготовить на завтрак, чтобы было и вкусно, и полезно, рекомендуем сделать пиццу на багете по рецепту блогера Кристины. Приготовление займет всего несколько минут, но позволит с утра накормить всю семью и особенно по вкусу придется детям, которые обожают пиццу. Для нее подойдут любые продукты, которые есть в холодильнике. Их можно миксовать по своему желанию.

Пицца на багете

Ингредиенты:

багет или чиабатта. Также подойдет любой хлеб;

колбаса;

сыр;

помидоры;

болгарский перец;

корнишоны;

петрушка;

майонез;

кетчуп.

Способ приготовления:

Колбасу нарезать мелкими кубиками, сложить в миску. Туда же отправить сыр, помидоры, болгарский перец, корнишоны, все – мелко нарезанное. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать. Добавить кетчуп или майонез и снова перемешать.

Багет разрезать вдоль, выложить на него начинку и отправить в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.

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