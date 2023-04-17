Полезный и питательный десерт за 2 минуты: подробный рецепт

На приготовление десерта уйдет минимум времени. Еще 30 минут понадобиться до его полного застывания.

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Что может быть приятнее, чем начинать день с вкусного, легкого и питательного десерта, который не грозит лишними граммами на талии? Лучшим решением станет шоколадный мусс, рецептом которого в своем кулинарном блоге поделилась Кристина Азизян. На его приготовление уйдет всего несколько минут, а результат зарядит позитивом. Более того, он идеально подходит для тех, кто следит за питанием.

Шоколадный мусс

Ингредиенты:

быстрорастворимый желатин – 10 гр;

вода – 50-60 мл;

ряженка, йогурт или кефир – 300 мл;

какао – 2 ст. л (7-10 гр);

сахарозаменитель, мед или сахарная пудра – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Желатин смешать с водой и разогреть в микроволновке 15 секунд, до полного растворения. Смешать все ингредиенты с желатином и разлить по формочкам (можно в креманки или стаканчики). Поставить формы в холодильник, пока мусс застынет. На это уйдет примерно 30 минут.

При подаче готовый мус можно украсить маршмеллоу, орехами или ягодами.

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