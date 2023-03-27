Моментальный завтрак: как быстро и вкусно приготовить кукурузный плесканец

Кукурузный блинчик плесканец — пример того, как завтра может быть сделан быстро и оказаться очень вкусным

Related video

Кукурузный плесканец — звучит немного странно, потому что вообще-то, плесканец — вид украинского оригинального кувшина. Но есть и блюдо с таким названием, которое, в общем-то, является обыкновенным блинчиком, объясняет мастерица с телеграм-канала "Кулінарні рецепти". Она представляет кукурузный плесканец как пример идеального завтрака — быстрого и вкусного.

Кукурузный плесканец

Ингредиенты:

кукуруза замороженная — 400 г

яйца — 3

мука — 50 г

растительное масло

кунжут и сливочное масло

зелень

соль

Кукурузный плесканец делается не просто, а очень просто. Взбиваем яйца с мукой, водой и солью. Воды доливаем по необходимости, но на 50 грамм муки и 3 яйца понадобится примерно 100 мл. Всыпаем во взбитую смесь кукурузу и нарубленную зелень. Тщательно перемешиваем.

Разогреваем небольшую сковороду с растительным маслом (можно добавить для вкуса брусочек сливочного). Выкладываем на нее тесто и обжариваем с двух сторон. Размеры плесканцов не оговариваются — их можно делать большими, а можно и вовсе в формате оладий. Посыпаем по желанию кунжутом.

Подаем кукурузные плесканцы горячими, смазав сливочным маслом — так подчеркивается своеобразный вкусовой букет наших блинчиков.