Миттєвий сніданок: як швидко та смачно приготувати кукурудзяний плесканець
Кукурудзяний млинець плесканець — приклад того, як завтра може бути зроблений швидко і виявитися дуже смачним.
Кукурудзяний плесканець — звучить трохи дивно, бо взагалі-то плесканець — український оригінальний глечик. Але icнyє і страва з такою назвою, яка загалом є звичайним млинцем, пояснює майстриня з телеграм-каналу "Кулінарні рецепти". Вона представляє кукурудзяний плесканець як приклад ідеального сніданку — швидкого та смачного.
Кукурудзний плесканець
Інгредієнти:
- кукурудза заморожена — 400 г
- яйця — 3
- борошно — 50 г
- рослинна олія
- кунжут та вершкове масло
- зелень
- сіль
Кукурудзяний плесканець робиться не просто, а дуже просто. Збиваємо яйця з борошном, водою та сіллю. Води доливаємо за потребою, але на 50 грам борошна та 3 яйця знадобиться приблизно 100 мл. Всипаємо у збиту суміш кукурудзу та нарубану зелень. Ретельно перемішуємо.
Розігріваємо невелику сковороду з олією (можна додати для смаку вершкового — брусочок). Викладаємо на неї тісто та обсмажуємо з двох сторін. Розміри плесканців не обумовлюються — їх можна робити більшими, а можна й зовсім у форматі оладок. Посипаємо за бажанням кунжутом.
Подаємо кукурудзяні плесканцi гарячими, змастивши вершковим маслом — так підкреслюється своєрідний смаковий букет наших млинців.