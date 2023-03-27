Миттєвий сніданок: як швидко та смачно приготувати кукурудзяний плесканець

Кукурудзяний млинець плесканець — приклад того, як завтра може бути зроблений швидко і виявитися дуже смачним.

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Кукурудзяний плесканець — звучить трохи дивно, бо взагалі-то плесканець — український оригінальний глечик. Але icнyє і страва з такою назвою, яка загалом є звичайним млинцем, пояснює майстриня з телеграм-каналу "Кулінарні рецепти". Вона представляє кукурудзяний плесканець як приклад ідеального сніданку — швидкого та смачного.

Кукурудзний плесканець

Інгредієнти:

кукурудза заморожена — 400 г

яйця — 3

борошно — 50 г

рослинна олія

кунжут та вершкове масло

зелень

сіль

Кукурудзяний плесканець робиться не просто, а дуже просто. Збиваємо яйця з борошном, водою та сіллю. Води доливаємо за потребою, але на 50 грам борошна та 3 яйця знадобиться приблизно 100 мл. Всипаємо у збиту суміш кукурудзу та нарубану зелень. Ретельно перемішуємо.

Розігріваємо невелику сковороду з олією (можна додати для смаку вершкового — брусочок). Викладаємо на неї тісто та обсмажуємо з двох сторін. Розміри плесканців не обумовлюються — їх можна робити більшими, а можна й зовсім у форматі оладок. Посипаємо за бажанням кунжутом.

Подаємо кукурудзяні плесканцi гарячими, змастивши вершковим маслом — так підкреслюється своєрідний смаковий букет наших млинців.