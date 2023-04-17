Корисний та поживний десерт за 2 хвилини: докладний рецепт

На приготування десерту піде мінімум часу. Ще 30 хвилин знадобиться для повного застигання.

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Що може бути приємніше, ніж починати день зі смачного, легкого та поживного десерту, який не загрожує зайвими грамами на талії? Найкращим рішенням стане шоколадний мус, рецептом якого у своєму кулінарному блозі поділилася Крістіна Азізян. На його приготування знадобиться лише кілька хвилин, а результат зарядить позитивом. Ба більше, він ідеально підходить для тих, хто стежить за харчуванням.

Шоколадний мус

Інгредієнти:

швидкорозчинний желатин – 10 г;

вода – 50-60 мл;

ряжанка, йогурт чи кефір – 300 мл;

какао – 2 ст. л (7-10 г);

цукрозамінник, мед чи цукрова пудра – 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Желатин змішати з водою і розігріти в мікрохвильовій печі 15 секунд до повного розчинення. Змішати всі інгредієнти з желатином і розлити у формочки (можна в креманки або склянки). Поставити форми в холодильник, поки мус застигне. На це піде приблизно 30 хвилин.

При подачі готовий мус можна прикрасити маршмеллоу, горіхами або ягодами.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати кукурудзяний млинець плесканець. Це чудовий варіант для корисного сніданку.