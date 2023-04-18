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Еда

Полноценный завтрак за 15 минут. Рецепт яичного пирога с тунцом

яичный пирог, кулинарные рецепты
Фото: yurakorolyov/instagram

Таким блюдом можно сытно накормить всю семью.

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Если вам надоела яичница или омлет, предлагаем альтернативу – яичный пирог с тунцом и овощами. Своим рецептом этого блюда поделился кулинарный блогер Юрий Королев. Такой пирог готовится на сковороде очень быстро, не требует выпечки и получается нереально вкусным,

Яичный пирог с тунцом

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт;
  • лук – 1 шт;
  • перец – 1 шт;
  • брокколи – 200 гр;
  • тунец – 1 банка;
  • соль и перец – по вкусу;
  • яйцо – 8 шт.

Способ приготовления:

Картофель почистить, помыть, порезать на мелкие кубики и обжарить на среднем огне где-то 5 минут. Затем туда же добавить мелко порезанные лук, болгарский перец, все обжарить до готовности, но без румяной корочки. Когда овощи будут готовы, в сковородку добавить тунец, и добавить слегка взбитые яйца с солью и перцем, все хорошо перемешать и жарить под крышкой на малом огне с обеих сторон 15 минут. Готовый пирог переложить на блюдо, подавать теплым.

Такое блюдо хорошо подавать на завтрак или обед. Оно легкое, питательное и заряжает энергией.

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