Полноценный завтрак за 15 минут. Рецепт яичного пирога с тунцом

Таким блюдом можно сытно накормить всю семью.

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Если вам надоела яичница или омлет, предлагаем альтернативу – яичный пирог с тунцом и овощами. Своим рецептом этого блюда поделился кулинарный блогер Юрий Королев. Такой пирог готовится на сковороде очень быстро, не требует выпечки и получается нереально вкусным,

Яичный пирог с тунцом

Ингредиенты:

картофель – 4 шт;

лук – 1 шт;

перец – 1 шт;

брокколи – 200 гр;

тунец – 1 банка;

соль и перец – по вкусу;

яйцо – 8 шт.

Способ приготовления:

Картофель почистить, помыть, порезать на мелкие кубики и обжарить на среднем огне где-то 5 минут. Затем туда же добавить мелко порезанные лук, болгарский перец, все обжарить до готовности, но без румяной корочки. Когда овощи будут готовы, в сковородку добавить тунец, и добавить слегка взбитые яйца с солью и перцем, все хорошо перемешать и жарить под крышкой на малом огне с обеих сторон 15 минут. Готовый пирог переложить на блюдо, подавать теплым.

Такое блюдо хорошо подавать на завтрак или обед. Оно легкое, питательное и заряжает энергией.

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