Повноцінний сніданок за 15 хвилин. Рецепт яєчного пирога з тунцем

Такою стравою можна ситно нагодувати всю сім'ю.

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Якщо вам набридла яєчня або омлет, пропонуємо альтернативу — яєчний пиріг з тунцем та овочами. Своїм рецептом цієї страви поділився кулінарний блогер Юрій Корольов. Такий пиріг готується на сковороді дуже швидко, не вимагає випічки та виходить нереально смачним,

Яєчний пиріг з тунцем

Інгредієнти:

картопля — 4 шт;

цибуля — 1 шт;

перець — 1 шт.;

броколі — 200 г;

тунець — 1 банка;

сіль та перець — за смаком;

яйце — 8 шт.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити, помити, нарізати на дрібні кубики й обсмажити на середньому вогні десь 5 хвилин. Потім туди ж додати дрібно порізану цибулю, болгарський перець, все обсмажити до готовності, але без рум'яної скоринки. Коли овочі будуть готові, додати в сковорідку тунець і злегка збиті яйця з сіллю і перцем, все добре перемішати і смажити під кришкою на малому вогні з обох боків 15 хвилин. Готовий пиріг перекласти на блюдо, подавати теплим.

Таку страву добре подавати на сніданок чи обід. Вона легка, поживна та заряджає енергією.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві хачапурі за 20 хвилин.