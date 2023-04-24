Легко и быстро. Рецепт универсального теста для пиццы

Начинку для пиццы можно выбирать по своему желанию.

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Способов приготовления теста для пиццы существует огромное количество, и у каждой хозяйки он свой. Сегодня предлагаем вам приготовить тесто по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Начинку для такой пиццы она советует выбирать по своему вкусу, а вот тесто, по ее словам, готовится быстро, получается очень вкусным и обязательно понравится всем.

Тесто для пиццы

Ингредиенты:

молоко (или вода) – 200 гр;

сахар – 2 ч. л;

соль – 1 ч. л;

дрожжи прессованные – 25 гр;

мука – 330 гр;

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску положить сахар, соль, дрожжи и влить теплое, но не горячее молоко. Размешать до полного растворения ингредиентов. Затем сюда же добавить половину просеянной муки и замешать тесто с помощью лопатки или венчика. Затем ввести остальную муку и тесто месить уже руками.

Сначала кажется, что тесто туговатое, но когда в него добавляется масло, оно становится приятнее на ощупь. Месить тесто, постепенно добавляя масло. Поставить, чтоб оно подошло, накрыв сверху полотенцем. Тесто должно увеличиться в объеме в несколько раз.

Готовое тесто разделить на две части (по желанию), противень смазать маслом и выложить предварительно раскатанное скалкой тесто, аккуратно растянуть по периметру формы и сформировать небольшие бортики. Смазать тесто кетчупом или соусом и выложить любую начинку по своему вкусу.

Отправить пиццу в духовку, предварительно разогретую до 250 градусов, на 10-15 минут. За пару минут до готовности можно посыпать ее тертым сыром.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить пиццу на багете.