Мягкое, как пух: рецепт идеального теста для пирожков и сосисок

Такое тесто буквально тает во рту.

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Мягкое нежное дрожжевое тесто, тающее во рту – мечта любой хозяйки. На самом деле, приготовить его довольно просто, а своим рецептом такого теста поделилась блогер Кристина. Оно идеально подходит для приготовления сосисок в тесте, пирожков и другой выпечки.

Идеальное тесто для пирожков

Ингредиенты:

мука – 500 гр;

дрожжи быстродействующие – 10 гр;

сахар – 2 ст. л;

соль – 1 ч л;

молоко – 250 мл;

растительное масло – 100 мл;

яйцо – 1 шт.

Начинка может быть любой.

Способ приготовления:

В теплое молоко высыпать дрожжи, соль и сахар, все хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы опара подошла.

Тем временем взбить яйцо с растительным маслом, позже туда же влить подошедшую опару и ввести просеянную муку. Замесить тесто, накрыть его и дать ему отдохнуть 40 минут в теплом месте.

Подошедшее тесто разделить на кусочки, каждый весом примерно 60-70 граммов, раскатать в колбаску и обернуть ним сосиску.

Переложить в противень, смазать желтком и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Тесто получается невероятно мягким, словно пух.

Ранее Фокус писал, как приготовить тесто для жареных пирожков с секретным ингредиентом.