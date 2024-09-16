Отличный рецепт теста для вареников: всего получается очень вкусно
Вареники — это популярное блюдо украинской кухни. И стоит добавить рецепт заварного теста в копилку.
Вкусные вареники приготовить одновременно и просто и нелегко. Нужно повозиться с тестом и начинкой. Но результат получается изумительным. Рецептом теста для вареников очень много. И этот – один из них. Фокус расскажет, как его приготовить.
С таким тестом очень просто и приятно работать. Оно не рвется и не разваривается, хорошо держит начинку, и само по себе получается вкусным.
Вареники с картошкой на заварном тесте
Ингредиенты:
- мука — 280-320 г;
- горячая вода — 100 мл;
- сливочное или растительное масло — 30 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.
Для начинки:
- картофель — 500 г;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — 50 г.
Добавляем соль и масло в горячую воду, перемешиваем, всыпаем часть муки, добавляем яйцо и с этого момента делам все очень быстро, чтобы яйцо не сварилось. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Месим тесто 5 минут и оставляем отдыхать на полчаса.
И готовим начинку. Картошку чистим и варим в подсоленной воде до готовности. Добавляем сливочное масло, разминаем в пюре. Можно в начинку добавить поджаренный лук, шкварки, жаренные грибы. Или просто поперчить и посолить.
И готовим поджарку для уже готовых вареников, если хотите – шкварки с луком, поджаренные на растительном масле.
Отдохнувшее тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм. При помощи стакана или блюдца вырезаем круги. Выкладываем начинку чайной ложкой и защипываем края.
Варим вареники в кипящей подсоленной воде (на 2 литра воды — 1 ч. л. соли) и очень аккуратно помешиваем, чтобы вареники не пристали к дну. После того как они всплывут, варим 3 минуты. Готовые вареники поливаем поджаркой и подаем к столу. Сырые вареники можно заморозить впрок.
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