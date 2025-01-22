"Майдан" у Словаччині: Фіцо побачив у країні "іноземних експертів", які готували Майдан

Роберт Фіцо заявив про підготовку змови з метою повалити його уряд. Опозиція не бажає вступати в чесну конкуренцію і хоче захопити президентський палац, упевнений він.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що в його країну приїхали іноземні експерти, які готували протести в Грузії та Майдан в Україні. Про це він заявив на пресконференції 22 січня

Мета цих фахівців, на його думку, полягає в поваленні влади і чинного уряду в країні. Фіцо зауважив, що модель, яку готують, — досить проста, її вже випробували на багатьох країнах. Експертна група фінансується з різних джерел.

Щоб протистояти намірам, Фіцо скличе засідання Ради безпеки Словацької Республіки вранці 23 січня. Очевидно, що опозиція не бажає вступати в чесну політичну конкуренцію, додав прем'єр.

План змовників полягає в тому, щоб закінчити з мирними протестами і зайняти урядові будівлі — Національні збори Словацької Республіки або президентський палац.

"У нормальній демократичній правовій державі сили безпеки будуть втручатися, тому що це порушення закону. У деяких випадках це порушення і кримінального законодавства. Звичайно, ми почнемо наводити порядок", — сказав Фіцо.

У цей момент, за його словами, "всі телевізори світу" будуть налаштовані і створять картину того, як втручається поліція. На думку прем'єр-міністра, у країні будуть масові протести і захоплення влади.

Нагадаємо, Фіцо погрожував накласти вето на фінансову допомогу Україні від Євросоюзу. Главі уряду не сподобалося рішення Києва зупинити транзит газу з Росії.

Прем'єр-міністр Словаччини раніше їздив до Росії для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Разом вони обговорили подальше постачання Словаччини газом.