"Майдан" в Словакии: Фицо увидел в стране "иностранных экспертов", готовивших Майдан

Роберт Фицо заявил о подготовке заговора с целью свергнуть его правительство. Оппозиция не желает вступать в честную конкуренцию и хочет захватить президентский дворец, уверен он.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в его страну приехали иностранные эксперты, готовившие протесты в Грузии и Майдан в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции 22 января

Цель данных специалистов, по его мнению, заключается в свержении власти и действующего правительства в стране. Фицо заметил, что готовящаяся модель — весьма простая, ее уже опробовали на многих странах. Экспертная группа финансируется из разных источников.

Чтобы противостоять намерениям, Фицо созовет заседание Совета безопасности Словацкой Республики утром 23 января. Очевидно, что оппозиция не желает вступать в честную политическую конкуренцию, добавил премьер.

План заговорщиков состоит в том, чтобы закончить с мирными протестами и занять правительственные здания — Национальное собрание Словацкой Республики или президентский дворец.

"В нормальном демократическом правовом государстве силы безопасности будут вмешиваться, потому что это нарушение закона. В некоторых случаях это нарушение и уголовного законодательства. Конечно, мы начнем наводить порядок", — сказал Фицо.

В этот момент, по его словам, "все телевизоры мира" будут настроены и создадут картину того, как вмешивается полиция. По мнению премьер-министра, в стране будут массовые протесты и захват власти.

Напомним, Фицо угрожал наложить вето на финансовую помощь Украине от Евросоюза. Главе правительства не понравилось решение Киева остановить транзит газа из России.

Премьер-министр Словакии ранее ездил в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Вместе они обсудили дальнейшее снабжение Словакии газом.