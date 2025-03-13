Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на території Польщі, — FT

Дуда сказав, що Трамп має вирішувати, де розмістити американську ядерну зброю, але нагадав про рішення Володимира Путіна перемістити тактичну ядерну зброю в Білорусь.

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Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на польській території. Про це польський лідер сказав в інтерв’ю Financial Times.

Анджей Дуда заявив, що є "очевидно", що президент Дональд Трамп міг би як стримувальний фактор перемістити американські ядерні боєголовки, які розміщуються в Західній Європі або США, до Польщі. Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому 26 років потому має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно", – сказав Дуда.

Він додав, що зараз було б безпечніше, аби ця зброя "була тут".

Дуда сказав, що Трамп має вирішувати, де розмістити американську ядерну зброю, але нагадав про рішення Володимира Путіна перемістити тактичну ядерну зброю в Білорусь.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", – сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон, заявивши про російську загрозу для усього європейського континенту, акцентував на готовності розпочати дискусію щодо прийняття ЄС під "ядерну парасольку" Франції.