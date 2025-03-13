Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши, — FT

Дуда сказал, что Трамп должен решать, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о решении Владимира Путина переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на польской территории. Об этом польский лидер сказал в интервью Financial Times.

Анджей Дуда заявил, что "очевидно", что президент Дональд Трамп мог бы в качестве сдерживающего фактора переместить американские ядерные боеголовки, которые размещаются в Западной Европе или США, в Польшу. Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлогом, специальным посланником США по вопросам Украины и России.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно произойти также перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — сказал Дуда.

Он добавил, что сейчас было бы безопаснее, чтобы это оружие "было здесь".

Дуда сказал, что Трамп должен решать, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о решении Владимира Путина переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", — сказал Анджей Дуда.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив о российской угрозе для всего европейского континента, акцентировал на готовности начать дискуссию относительно принятия ЕС под "ядерный зонтик" Франции.