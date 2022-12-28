Грузия выпустит первые военные беспилотники в 2023 году: что известно

Грузинские инженеры объединились с польской компанией WB Electronics, которая производит дроны Warmate.

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Грузия в сотрудничестве с Польшей собирается выпустить первый беспилотный летательный аппарат. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил об этом 27 декабря, выступая с годовым отчетом о работе правительства, передает российское агентство ТАСС.

В Грузии государственный военный научно-технический центр "Дельта" объединился с польской компанией WB Electronics (WB Group) и создал совместное предприятие Delta-WB для производства беспилотников. По словам Ираклия Гарибашвили, выпуск первых грузинских дронов начнется в начале 2023 года.

"Наша страна сможет производить несколько тысяч дронов", — отметил премьер, не уточнив, за какой именно период времени.

Ираклий Гарибашвили добавил, что Грузия обратилась к израильской оборонной компании Rafael для усиления своей противовоздушной обороны. Они собираются приобрести у Израиля новые системы и модернизировать уже существующие.

Как пишет грузинское издание Net Gazeti, в ноябре министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе рассказал, что в 2023 году Delta-WB подготовит тестовую версию БПЛА, а затем наладит массовое производство, используя передовые технологии. Согласно соглашению между Минобороны и Delta-WB, в Грузии создадут центр по работе с беспилотниками, где будут обучать грузинских военных.

Как пишет издание wnp.pl, 50% предприятия Delta-WB принадлежит WB Electronics (WB Group), и на нем должны производить летательные аппараты польской конструкции, в частности разведывательные дроны и барражирующие боеприпасы для армии Грузии. Одним из самых известных продуктов WB Electronics являются дроны Warmate, которые войска Украины используют во время войны.

Ранее писали, как ВСУ уничтожают силы россиян польскими дронами Warmate. Они позволяют вести разведку, указывать цели артиллеристам или же самостоятельно поражать цели, взрываясь при столкновении. Дроны летают низко и бесшумно, оставаясь невидимыми для радаров благодаря особым материалам. Они оснащаются разными типами боеголовок: фугасными, противотанковыми или термобарическими.