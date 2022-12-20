Россия не признана виновной: суд в Гааге завершил расследование войны в Грузии в 2008 году

Международный уголовный суд признал виновными трех высокопоставленных лиц из самопровозглашенной Южной Осетии и российского генерал-майора Вячеслава Борисова. Руководство Грузии решением довольно, эксперты — нет.

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге завершил расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны, продолжавшейся с 1 июля по 10 октября 2008 года. Об этом 16 декабря сообщил прокурор МУС Карим Хан, который выступал обвинителем по делу.

Тбилиси подал иск против РФ в Гаагский суд в 2008 году. В течение восьми лет (с 2008 по 2016 гг.) МУС проводил предварительное расследование, после чего, в январе 2016 года управление Хана начало изучать материалы по делу о войне в Грузии.

В результате суд решил, что виновными являются четыре человека:

Михаил Миндзаев, который в 2005-2008 годах был министром внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия;

Гамлет Гучмазов, который в 2008 г. являлся начальником СИЗО МВД Южной Осетии;

Давид Санакоев, в 2008 г. — уполномоченный президента Южной Осетии по вопросам прав человека. Также был кандидатом в президенты, а в настоящее время является депутатом;

генерал-майор ВС РФ Вячеслав Борисов, участник боевых действий в Афганистане и Чечне. С 2002 года был заместителем командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке. Умер в ноябре 2021 года.

По мнению МУС, именно эти люди несут ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, унижение человеческого достоинства, захват заложников и незаконное перемещение гражданских лиц во время российско-грузинской войны.

Решение МУС о войне 2008 года: реакция Грузии

В Министерстве юстиции Грузии заявили, что решение суда в Гааге полностью подтвердило правоту Грузии, передает агентство JAM News.

"Решение Гаагского суда четко подтвердило, что правда на стороне Грузии от начала и до конца. Гаага раз и навсегда сказала, что правда в этой войне была на стороне грузинского народа и грузинских героев", — считает министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Оппозиция также благосклонно приняла решение МУС, посчитав, что таким образом заявлено о невиновности Михеила Саакашвили, который в тот момент был президентом страны.

"Все обвинения в адрес грузинских военных отвергнуты, все обвинения в адрес Верховного главнокомандующего Грузии Михеила Саакашвили отвергнуты. Грузию оправдали, ни один грузин не совершил преступления", — прокомментировал решение суда лидер оппозиционной партии "Национальное движение" Ника Мелия.

Тем не менее директор Института изучения национализма и конфликта в Тбилиси Паата Закареишвили остался разочарован таким решением МУС.

"Результат мизерный: наказаны будут только один, уже мертвый, русский генерал и трое осетин. Пощадили и Грузию, и Россию. И с Цхинвали тоже обошлись без особой строгости", — считает он.

По словам Закареишвили, решение суда практически никого не затронуло, и теперь "все могут спать спокойно — и в Москве, и в Тбилиси".

Напомним, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе предложил провести всенародный референдум о войне с РФ. По его словам, в зависимости от результатов будут приниматься соответствующие меры.

Ранее Фокус писал, что Казахстан и Грузия опасаются, что станут следующими жертвами Путина после Украины.