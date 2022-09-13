"Народ скажет": в Грузии могут провести референдум о "втором фронте" против России

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе говорит, что правительство против ввязывания в войну в Украине, однако украинский политикум не скрывает, что этот вариант желателен.

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Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе предложил провести всенародный референдум о войне с РФ. Об этом сообщает грузинский Первый телеканал.

Власти Грузии выступают против ввязывания в войну в Украине несмотря на прямые заявление от украинских официальных лиц, что это стоит сделать. Поэтому Кобахидзе предлагает организовать референдум с вопросом к населению хотят ли они войны против России. По заявлению Кобахидзе, в зависимости от его результатов будут приниматься соответствующие меры.

"Еще раз повторю — не знаю, наверное, это сообщение перед общественностью — мы можем провести опрос, референдум, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. Мы можем видеть, что люди говорят. Люди должны принять решение в этом плане, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства, или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта", — сказал Ираклий Кобахидзе.

Если народ ответит позитивно, то правительство будет обсуждать этот вопрос позднее.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявлял, что Грузия должна предпринять конкретные действия для освобождения Абхазии и Южной Осетии. Данные территории были оккупированы Россией в ходе вторжения в 2008 году.

Напомним, в США пригрозили санкциями Грузии и еще 17 странам за попытки помочь РФ обойти санкции. Вместе с тем в СМИ писали, что Казахстан и Грузия опасаются стать следующими жертвами Путина после Украины.