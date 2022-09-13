"Народ скаже": у Грузії можуть провести референдум про "другий фронт" проти Росії

Голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе каже, що уряд проти вплутування у війну в Україні, проте український політикум не приховує, що цей варіант є бажаним.

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Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе запропонував провести всенародний референдум про війну із РФ. Про це повідомляє грузинський Перший телеканал.

Влада Грузії виступає проти вплутування у війну в Україні, незважаючи на пряму заяву від українських офіційних осіб, що це варто зробити. Тому Кобахідзе пропонує організувати референдум із питанням до населення, чи хочуть вони війни проти Росії. За заявою Кобахідзе, залежно від його результатів вживатимуться відповідних заходів.

"Ще раз повторю — не знаю, напевно, це повідомлення перед громадськістю — ми можемо провести опитування, референдум, чи хочуть люди відкривати другий фронт у Грузії чи ні. Ми можемо бачити, що люди кажуть. Люди мають ухвалити рішення у цьому плані, згодні чи вони з високопосадовцями українського уряду, чи вони згодні з нашою позицією щодо невідкриття другого фронту", — сказав Іраклій Кобахідзе.

Якщо народ відповість позитивно, то уряд обговорюватиме це питання пізніше.

Раніше представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський заявляв, що Грузія має вжити конкретних дій для звільнення Абхазії та Південної Осетії. Ці території були окуповані Росією під час вторгнення в 2008 році.

Нагадаємо, у США пригрозили санкціями Грузії та ще 17 країнам за спроби допомогти РФ обійти санкції. Водночас у ЗМІ писали, що Казахстан та Грузія побоюються стати наступними жертвами Путіна після України.