Допомагали РФ: у США пригрозили новими санкціями 18 державам

У списку Мінфіну США є Грузія, ОАЕ, Ізраїль, Мексика та Сінгапур. Із їхньою допомогою Москва намагається налагодити паралельний імпорт санкційних товарів, за що країнам загрожують жорсткі економічні заходи.

Росія намагається обходити санкції країн Заходу за допомогою 18 держав. Через них Москва пробує налагодити паралельний імпорт санкційних товарів. Відповідний список опублікувало Міністерство фінансів США.

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Хто допомагає оминати санкції Росії?

Серед тих, хто допомагає Росії обходити санкцій Заходу, є країни колишнього СРСР, це:

Вірменія;

Грузія;

Казахстан;

Киргизстан;

Таджикистан;

Узбекистан.

Також до списку входять:

Туреччина;

Китай;

Бразилія;

Індія;

Ізраїль;

Мексика;

Сербія;

ОАЕ;

ПАР;

Нікарагуа;

Сінгапур;

Тайвань.

У відомстві заявили, що ці країни є "перевалочними пунктами" між Білоруссю та Росією, та пригрозили їм покаранням. Якщо ж вони не змінять свою політику щодо Росії, то проти них до кінця липня будуть ужиті жорсткі економічні заходи.

У повідомленні Мінфіну США сказано, що найбільше вони побоюються потенційних постачань у Росію та Білорусь товарів для їхнього військового й оборонного потенціалу. Це частини літаків, антени, системи GPS, інтегральні схеми та нафтопромислове обладнання.

Нагадаємо, 12 липня видання Bloomberg писало, що найближчими тижнями ЄС планує представити сьомий пакет санкцій проти Росії. Вони можуть включати обмеження на імпорт золота, виправлення лазівок у попередніх пакетах санкцій і розширення списку персональних санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

30 червня стало відомо, що США запровадили санкції проти Китаю за постачання технології військовим РФ. За словами чиновників, низка китайських компаній продовжує укладати з росіянами контракти навіть після вторгнення в Україну.