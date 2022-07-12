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Мир Российско-украинская война

Помогали РФ: в США пригрозили новыми санкциями 18 государствам

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Санкции против РФ, обход антироссийских санкций
Фото: Ведомости | Помогали РФ: в США пригрозили новыми санкциями 18 государствам

В списке Минфина США есть Грузия, ОАЭ, Израиль, Мексика и Сингапур. С их помощью Москва пытается наладить параллельный импорт санкционных товаров, за что странам грозят жесткие экономические меры.

Россия пытается обходить санкции стран Запада с помощью 18 государств. Через них Москва пытается наладить параллельный импорт санкционных товаров. Соответствующий список опубликовало Министерство финансов США.

Кто помогает обходить санкции России?

Среди тех, кто помогает России в обходе санкций Запада есть страны бывшего СССР, это:

  • Армения;
  • Грузия;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан.

Также в список входят:

  • Турция;
  • Китай;
  • Бразилия;
  • Индия;
  • Израиль;
  • Мексика;
  • Сербия;
  • ОАЭ;
  • ЮАР;
  • Никарагуа;
  • Сингапур;
  • Тайвань.

В ведомстве заявили, что эти страны являются "перевалочными пунктами" между Беларусью и Россией и пригрозили им наказанием. Если же они не поменяют свою политику по отношению к России, то против них до конца июля будут приняты жесткие экономические меры.

В сообщении Минфина США сказано, что больше всего они опасаются потенциальных поставок в Россию и Беларусь товаров для их военного и оборонного потенциала. Это части самолетов, антенны, системы GPS, интегральные схемы и нефтепромышленное оборудование.

Напомним, 12 июля издание Bloomberg писало, что в ближайшие недели ЕС планирует представить седьмой пакет санкций против России. Они могут включать в себя ограничения на импорт золота, исправление лазеек в предыдущих пакетах санкций и расширение списка персональных санкций против физических и юридических лиц.

30 июня стало известно, что США ввели санкции против Китая за поставку технологии военным РФ. По словам чиновников, ряд китайских компаний продолжает заключать с россиянами контракты даже после вторжения в Украину.