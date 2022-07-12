ЕС планирует представить седьмой пакет санкций против РФ, — Bloomberg

По информации журналистов, некоторые государства-члены настаивают на расширении санкций ЕС в отношении газового эмбарго, но у подавляющего большинства стран нет желания идти на это.

Европейский Союз нацелен представить седьмой пакет санкций против России из-за ее вторжение в Украину. Это должно произойти в ближайшие недели, сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

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Ранее журналисты писали, что предложение может включать ограничения на импорт золота, исправление лазеек в предыдущих пакетах санкций и расширение списка персональных санкций против физических и юридических лиц.

Кроме того, по данным источников, обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются и вряд ли состоятся в ближайшем будущем. Некоторые государства-члены настаивают на расширении санкций ЕС в отношении газового эмбарго, но у подавляющего большинства стран нет желания идти на это.

Напомним, 11 июля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в седьмой пакет антироссийский санкций должно войти эмбарго на импорт российского газа. По его словам, таким образом страны Запада продемонстрируют что больше не будут зависеть от российских энергоресурсов.

6 июля Фокус писал, что эмбарго на российское золото снизит валютные доходы на $17,4 млрд в год. Доля металла — 3,5% от всего объема российского экспорта в минувшем году.