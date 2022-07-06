Эмбарго на российское золото снизит валютные доходы России на $17,4 млрд в год
Мир ужесточает санкции к России и ее компаниям. Теперь запрет коснулся импорта российского золото. Доля металла — 3,5% от всего объема российского экспорта в минувшем году.
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония в рамках новых санкций против РФ запретили импорт золота из России. В результате РФ потеряет возможность заработка около $17,4 млрд в год. Об этом говорится в статье Фокуса "Газ, золото, пошлины. Почему новые санкции не сразу повлияют на экономику РФ".
"Россия не была самым крупным игроком на рынке золота в мире, хотя и совсем незначительными ее поставки в другие страны назвать нельзя. В прошлом году экспорт золота из РФ составил $17,4 млрд", — сказал Фокусу старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Дмитрий Горюнов.
По его словам, российское золото составляет 6,4% от общего объема мирового экспорта необработанного золота, а Россия поставляет только такое и занимает пятое место в мире. Для самой России в минувшем году доля золота в общем объеме экспорта составила 3,5%.Важно
Санкции существенно снизят объем экспорта металла из России, потому что почти 90% российского экспорта золота приходилось на Великобританию, говорит Дмитрий Горюнов. По его словам, Великобритания обрабатывала драгоценный металл, продавала его в полуобработанном виде и была крупнейшим экспортером такой продукции в мире.
Канада, США и Япония напротив в последние годы не импортировали золото из Российской Федерации, так как сами являются крупными поставщиками: их суммарная доля в мировом экспорте драгметалла составляет 17,2%.
Трейдер и портфельный менеджер Иван Угляница считает, что еще до официального введения санкций рынок сократил торговлю российским золотом: чтобы избежать возможных рисков, компании не хотят иметь дела с российскими ресурсами. Иван Угляница называет такие решения "этическими санкциями".Важно
Со своей стороны Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, говорит: "Фишка золота в том, что его больше любят не в цивилизованных странах. Например, много золота импортирует Индия, у них традиционные украшения, поэтому они много потребляют".
То есть потенциально РФ может постепенно найти замену отказавшимся получателям своего золота, хотя и произойдет это не мгновенно, а лишь через 8-14 месяцев после остановки поставок в Великобританию.
Напомним, Соединенные Штаты 28 июня в новом пакете санкций запретили импорт российского золота, сообщил Минфин США. Великобритания, Канада и Япония также блокируют импорт российского золота, отметили в коммюнике правительства Британии, передает "Европейская правда".
Как ранее писал Фокус, в шестом пакете санкций ЕС – эмбарго на российскую нефть и очередные запреты для крупных банков агрессора. Потери России от эмбарго могут превысить $20 млрд.