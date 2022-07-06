Ембарго на російське золото знизить валютні доходи Росії на $17,4 млрд на рік

Світ посилює санкції до Росії та її компаній. Тепер заборона зачепила імпорт російського золота. Частка металу — 3,5% всього обсягу російського експорту минулого року.

Великобританія, Сполучені Штати, Канада та Японія у межах нових санкцій проти РФ заборонили імпорт золота з Росії. В результаті РФ втратить можливість заробітку близько $17,4 млрд на рік. Про це йдеться у статті Фокусу "Газ, золото, мита. Чому нові санкції не відразу вплинуть на економіку РФ".

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"Росія не була найбільшим гравцем на ринку золота у світі, хоча й зовсім незначними її постачання в інші країни назвати не можна. Минулого року експорт золота з РФ становив $17,4 млрд", — сказав Фокусу старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Дмитро Горюнов.

За його словами, російське золото становить 6,4% від загального обсягу світового експорту необробленого золота, а Росія постачає лише таке і посідає п'яте місце у світі. Для Росії минулого року частка золота в загальному обсязі експорту склала 3,5%.

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Санкції суттєво знизять обсяг експорту металу з Росії, бо майже 90% російського експорту золота припадало на Велику Британію, каже Дмитро Горюнов. За його словами, Великобританія обробляла дорогоцінний метал, продавала його в напівобробленому вигляді та була найбільшим експортером такої продукції у світі.

Канада, США і Японія навпаки останніми роками не імпортували золото з Російської Федерації, оскільки є великими постачальниками: їх сумарна частка у світовому експорті дорогоцінного металу становить 17,2%.

Трейдер та портфельний менеджер Іван Угляниця вважає, що ще до офіційного введення санкцій ринок скоротив торгівлю російським золотом: щоб уникнути можливих ризиків, компанії не хочуть мати справи із російськими ресурсами. Іван Угляниця називає такі рішення "етичними санкціями".

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Зі свого боку Сергій Фурса, фахівець відділу продажу боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital, каже: "Фішка золота в тому, що його більше люблять не в цивілізованих країнах. Наприклад, багато золота імпортує Індія, в них традиційні прикраси, тому вони багато споживають".

Тобто потенційно РФ може поступово знайти заміну одержувачам свого золота, що відмовилися, хоча і відбудеться це не миттєво, а лише через 8-14 місяців після зупинки поставок до Великобританії.

Нагадаємо, Сполучені Штати 28 червня в новому пакеті санкцій заборонили імпорт російського золота, повідомив Мінфін США. Великобританія, Канада та Японія також блокують імпорт російського золота, зазначили у комюніке уряду Британії, передає "Європейська правда".

Як раніше писав Фокус, у шостому пакеті санкцій ЄС — ембарго на російську нафту та чергові заборони для великих банків агресора. Втрати Росії від ембарго можуть перевищити $20 млрд.