Готові до банкрутства. Коли в Росії посиплються банки

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Те, що з російськими банками в повному обсязі добре, відомо й без спеціальних аналітичних знань. Санкційний тиск зробив свою справу, тому вже наприкінці 2022 року ми, мабуть, побачимо перші банкрутства російських банків.

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Куратор у банках: чому введення кураторів говорить про проблеми

Центробанк Росії має публікувати список банків, до яких він призначає уповноваженого представника (куратора). Втім, за російським законодавством, не всі банки, які отримують куратора, мають стати банкрутами.

Є сім причин призначення куратора:

Кредитна організація отримала від державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" кредит в іноземній валюті; Кредитна організація отримала від Банку Росії субординований кредит відповідно до статті 5 Федерального закону "Про додаткові заходи щодо підтримки фінансової системи Російської Федерації"; Кредитна організація отримала від ВЕБ.РФ субординований кредит відповідно до статті 6 Федерального закону "Про додаткові заходи щодо підтримки фінансової системи Російської Федерації"; У кредитній організації розміщені кошти федерального бюджету на банківських депозитах відповідно до статті 236 Бюджетного кодексу Російської Федерації; Кредитна організація отримала кредит Банку Росії терміном понад місяць; Банк Росії та державна корпорація "Агентство зі страхування вкладів" здійснили щодо кредитної організації заходи для запобігання банкрутству банків, які є учасниками системи обов'язкового страхування вкладів у банках Російської Федерації; Розмір активів кредитної організації становить 50 і більше мільярдів рублів та (або) розмір коштів, залучених від фізичних осіб на підставі договорів банківського вкладу та договорів банківського рахунку, становить 10 та більше мільярдів рублів.

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Причини 1, 2, 3, 5 означають, що банку надається підтримка від держави, тому ЦБ РФ хоче переконатися в тому, що цю підтримку використають за цільовим призначенням. Шоста причина означає наближення банкрутства. Тому Центробанк не поділяє, з яких причин призначено куратора в російські банки, і опублікував дані, де проблемні банки перемішані з тими, хто має великі масштаби діяльності або через певні обставини отримував підтримку від держави. Відповідний комунікаційний хід досить вдалий, оскільки російські ЗМІ не звернули увагу на такий цікавий список, а відокремлювати "мух від котлет" у РФ не стали. З усім тим, куратора отримали такі банки як Почта Банк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, Росбанк, Тінькофф Банк і т.д.

Центробанк хитро не вказав причин, з яких запроваджено кураторів, і мало хто взагалі звернув увагу на цю новину, хоча вона говорить про проблеми банків

П'ять причин банківської кризи: що відбувається в банках РФ

ЦБ РФ під час війни засекретив багато макроекономічної інформації, не кажучи вже про ключову статистику нагляду. Втім, знаючи про причини банківської кризи в Росії, можна вичислити деякі банки, які можуть залишити ринок, або труднощі, які вони зазнають. Так, фундаментальною причиною банківської кризи в РФ є санкції, але на різних етапах війни вони по-різному вплинули на її банківську систему.

Причина 1. Збитки від операцій із неурядовими цінними паперами. Індекс Московської біржі з 24 лютого впав із 3600 до 2200 пунктів. Протягом багато часу біржа була закритою, а цінні папери мали умовну ліквідність. Низка невеликих російських банків, які активно торгували акціями та недержавними облігаціями на Московській біржі, досі ховають дірки в балансах, що досягають від 20 до 75% зобов'язань. Таких дрібних банків, які постраждали від обвалу фондового ринку в Москві, налічується до двох десятків, і майже кожен одержав від ЦБ РФ куратора.

Причина 2. Трансформація відсоткового шоку на кредитний ризик. Російський ринок досі не оговтався від процентного шоку, який ЦБ РФ влаштував росіянам, різко піднявши облікову ставку з 8,5 до 20%. Специфіка російського ринку напередодні війни з Україною полягала в тому, що у понад 40% кредитів (за обсягами) кредитна ставка була прив'язана саме до ключової ставки ЦБ РФ. Тому вже через місяць після зростання ключової ставки російські позичальники почали отримувати платіжки, в яких відсотки за кредитами зросли вдвічі. І до того, як цією проблемою почали займатися політики, під хвилю дефолтів потрапили позичальники, які просто не витримали відсоткового навантаження. Їхні "мертві кредити" та непогашені облігації досі залишаються на банківських балансах, і під них формуються резерви.

[ + – ] Відключення від SWIFT не стане причиною дефолтів, але призведе до серйозного зростання витрат банків Фото: "Газета"

Причина 3. Тотальне руйнування структури галузевих ринків. Зниження внутрішнього попиту РФ — це нині один з основних ризиків, конвертований у кредитні ризики банків. Санкції неабияк вдарили по авто- та машинобудуванню, по авіаперевізниках, контейнерних перевізниках та лісозаготівлях. У чорній металургії за підсумками року очікується падіння виробництва на 30-40%. Такі шалені темпи падіння по деяких галузях зображаються як банківські кредитні портфелі. "Відключення" цілої низки галузей у РФ вже позначилося на кредитних портфелях Сбербанку, ВТБ та Газпромбанку.

4. Непотрібна іноземна валюта. Несподіваною для банків стала проблема напливу безготівкової валюти в РФ. Вже у травні 2022 року банки мали суттєвий дефіцит інструментів, де вони могли розміщувати доларові пасиви. Низка банків запровадила комісії за ведення валютних рахунків, щоб взагалі позбутися цих пасивів. З позиції менеджменту така ситуація виявилася ризикованою. Уявіть, якщо до війни у вас на балансі було 50% активів в інвалюті, то у травні це вже означало, що ваш банк втратив 50% бізнесу.

Причина 5. Відключення від SWIFT. Відключення російських банків від SWIFT та інших платіжних систем призвело до зменшення зацікавленості клієнтів у продуктах цих банків та збільшення комісій за іноземні перекази. Клієнти того ж Сбера з подивом дізналися, що можливість міжнародних переказів через інтернет забезпечувалась однією з іноземних платіжних систем. Одного дня функція міжнародних перекладів стала недоступною. Саме собою відключення від SWIFT неспроможна бути окремою причиною майбутніх дефолтів російських банків, але значно збільшує витрати банків забезпечення обіцяних клієнтам сервісів.

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Зрозуміло, що великі держбанки в РФ рятуватимуть. Однак із приватними банками не все так гладко, навіть якщо у них великий масштаб роботи. У Кремлі вирішили скористатися банківською кризою і добити олігархів, що втекли з країни, або тих, хто публічно не підтримує кремлівський курс. Зазвичай, коли банк починає тонути, але має доступ до ринку, він намагається збільшити комісійні доходи.

Тому потенційних банкрутів одразу видно за неадекватними розмірами комісій. Поки суперкомісіями прославилися банки Тінькофф та Росбанк. Втім, це лише верхівка айсберга. На те, що у великих російських банків не все "за планом", вказує термінове поглинання підсанкційним ВТБ підсанкційного банку "Открытие". Тому вже до кінця року очікуємо на хвилю дефолтів і поглинань.