ЄС планує представити сьомий пакет санкцій проти РФ, — Bloomberg

За інформацією журналістів, деякі держави-члени наполягають на розширенні санкцій ЄС щодо газового ембарго, але переважна більшість країн не має бажання йти на це.

Європейський Союз має на меті представити сьомий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Це має відбутися найближчими тижнями, повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

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Раніше журналісти писали, що пропозиція може враховувати обмеження на імпорт золота, виправлення лазівок у попередніх пакетах санкцій і розширення списку персональних санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

Крім того, за даними джерел, обговорення механізмів обмеження цін на нафту продовжуються і навряд чи відбудуться у найближчому майбутньому. Деякі держави-члени наполягають на розширенні санкцій ЄС щодо газового ембарго, але переважна більшість країн не має бажання йти на це.

Нагадаємо, 11 липня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в сьомий пакет антиросійських санкцій має увійти ембарго на імпорт російського газу. За його словами, так країни Заходу продемонструють, що більше не залежатимуть від російських енергоресурсів.

6 липня Фокус писав, що ембарго на російське золото знизить валютні доходи на $17,4 млрд на рік. Частка металу — 3,5% всього обсягу російського експорту минулого року.